Koalicioni saudit intercepton tre raketa balistike të Huthi-ve drejt Rajonit Lindor
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se herët të martën interceptoi dhe shkatërroi tre raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t e Jemenit drejt Rajonit Lindor të mbretërisë. Mbrojtja Civile kishte lëshuar alarme paralajmëruese edhe për guvernatoratin e Kharj-it, përpara se të njoftonte se rreziku kishte kaluar.
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen njoftoi se herët të martën interceptoi dhe shkatërroi tre raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t drejt Rajonit Lindor të mbretërisë, siç njofton Reuters. Sipas koalicionit, raketat u shkatërruan përpara se të arrinin objektivat e tyre, në valën më të fundit të sulmeve ndërkufitare që kanë shënuar intensifikimin e luftimeve mes mbretërisë dhe grupit të lidhur me Iranin.
Mbrojtja Civile saudite kishte lëshuar më herët alarme të paralajmërimit të hershëm për një kërcënim të mundshëm armiqësor në Rajonin Lindor dhe në guvernatoratin e Kharj-it, në juglindje të kryeqytetit Riad. Pas interceptimeve, autoritetet njoftuan se rreziku kishte kaluar në të dyja zonat. Në raportimin e koalicionit nuk përmenden viktima apo dëme materiale nga ky sulm.
Rajoni Lindor është zemra e industrisë saudite të naftës, ku ndodhen qytetet Dhahran, Dammam dhe Jubail, si dhe një pjesë e madhe e infrastrukturës së gjigantit shtetëror Aramco. Pikërisht kjo e bën rajonin një objektiv strategjik në fushatën e Huthi-ve, të cilët gjatë javëve të fundit kanë goditur vazhdimisht aeroporte, objekte nafte dhe infrastrukturë ushtarake në të gjithë mbretërinë.
Sulmi i së martës vjen vetëm një ditë pasi Huthi-t pretenduan se kishin goditur stacionet e pompimit të tubacionit Lindje–Perëndim dhe aeroportin ndërkombëtar King Khalid të Riadit, ndërsa koalicioni njoftoi se kishte shkatërruar dy platforma raketash balistike në Sanaa. Shkëmbimet e zjarrit vazhdojnë pavarësisht bisedimeve të mbajtura të hënën në Teheran mes Iranit dhe vendeve të Paktit të Mekës, të cilat synonin hapjen e kanaleve të negociatave për të parandaluar rikthimin e përshkallëzimit ushtarak.
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