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Harry Kane fiton “Topin e Artë” 2026, i pari anglez që fiton çmimin pas 25 vitesh

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“Topin e Artë” 2026,

– Sulmuesi anglez i Bayern Munich, Harry Kane, fitoi “Topin e Artë” 2026, çmimin individual më prestigjioz në futboll, pas një sezoni të jashtëzakonshëm me klubin gjerman dhe kombëtaren e Anglisë, sipas “Reuters”.

Në moshën 33-vjeçare, Kane u bë futbollisti i parë anglez që fiton këtë çmim, pas Michael Owen, në vitin 2001.

Gjatë sezonit 2025–2026, sulmuesi shënoi 61 gola në 51 ndeshje me Bayern Munich, duke ndihmuar skuadrën të fitonte kampionatin dhe kupën e Gjermanisë.

Me përfshirjen e ndeshjeve me kombëtaren, ai realizoi gjithsej 73 gola për klubin dhe Anglinë.

Kane shënoi gjithashtu gjashtë gola në Kupën e Botës 2026, duke ndihmuar Anglinë të arrinte deri në gjysmëfinale.

Në renditjen për “Topin e Artë”, vendin e dytë e zuri francezi Kylian Mbappé, ndërsa i treti u rendit spanjolli, Lamine Yamal. Pas tyre u pozicionuan Rodri dhe Lionel Messi.

Në kategorinë e femrave, çmimin e fitoi spanjollja, Alexia Putellas për herë të tretë, pas një sezoni të suksesshëm me Barcelonën.

Gjatë fjalimit të pranimit të çmimit, Kane falënderoi personat që e kishin mbështetur gjatë karrierës së tij dhe theksoi rëndësinë e punës së palodhur dhe këmbënguljes për arritjen e ëndrrave.

Ceremonia e 70-të e ndarjes së çmimeve “Topi i Artë” u zhvillua në Londër. /

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