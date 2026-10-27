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27 Tet 2026
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Mbrojtja ajrore saudite shkatërron katër dronë të Huthi-ve drejt rajonit jugor Rusia godet sërish Kievin me balistikë: shpërthime në kryeqytet, Forcat Ajrore regjistrojnë disa raketa Gjykata e apelit rrëzon kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të veçuar 20 mijë fletëvotime të Kalifornisë Cohere: modeli Qwen i Alibaba-s u përpoq të dërgonte një skedar drejt një serveri në Pekin gjatë një testi sigurie Vatër e ndezur – vepër e çmuar për Kosovën martire
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Ukraina

Rusia godet sërish Kievin me balistikë: shpërthime në kryeqytet, Forcat Ajrore regjistrojnë disa raketa

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Pamje arkiv — Kievi natën, lagjja Podil mbi lumin Dnipro. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Kryeqyteti ukrainas u zgjua sërish nën alarm ajror në orët e para të së martës, kur shpërthime u dëgjuan në Kiev dhe ushtria regjistroi disa raketa në drejtim të qytetit.

Shpërthime u dëgjuan në kryeqytet gjatë alarmit ajror, siç njofton Ukrinform

Forcat Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës paralajmëruan për kërcënimin e përdorimit të armëve balistike, ndërsa ushtria regjistroi disa raketa në drejtim të Kievit. Alarm ajror u shpall në kryeqytet dhe në një sërë rajonesh.

Kievi gjatë natës. Pamje arkiv

Shpërthime të dëgjuara në Kiev të martën në mëngjes raportoi edhe Reuters, sipas dëshmitarit të kësaj agjencie në kryeqytet, duke konfirmuar kështu raportimet për shpërthimet.

Deri në këto momente nuk raportohet për viktima apo dëme nga ky sulm i ri. Si kontekst, bëhet fjalë për një zhvillim të ndarë nga sulmi i mbrëmjes së mëparshme: në mbrëmjen e 26 tetorit, një sulm rus me raketa ndaj Kievit vrau një person dhe plagosi 10 të tjerë.

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