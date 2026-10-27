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27 Tet 2026
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Politika

“Përgjegjësia është individuale”! Kryeministria distancohet nga ndërhyrjet policore gjatë protestave

· 2 min lexim
gjatë protestave

Qeveria shqiptare ka reaguar zyrtarisht lidhur me pretendimet për përdorim të tepruar të forcës gjatë protestave të fundit, duke theksuar se përgjegjësia për çdo shkelje ligjore është vetëm individuale, si për protestuesit ashtu edhe për efektivët e policisë që tejkalojnë kompetencat.

Në një përgjigje drejtuar platformës “Shteg.org”, Zyra e Shtypit e Kryeministrisë deklaroi se me më shumë se 180 episode të denoncuara në kallëzimin penal të dorëzuar në SPAK duhet të merren organet kompetente të drejtësisë, mbi bazën e provave dhe pa asnjë ndërhyrje politike.

Kjo përgjigje vjen pas kallëzimit penal të dorëzuar dy ditë më parë nga Qendra Res Publica — në emër të një grupi avokatësh, qytetarësh dhe organizatash — i cili kërkon hetimin e kryeministrit Edi Rama, ministrit të Brendshëm Ervin Demo dhe drejtuesve të lartë të Policisë së Shtetit për ndalime arbitrare, dhunë dhe pengim të gazetarëve.

Kryeministria sqaroi se takimet e zhvilluara mes kreut të qeverisë dhe drejtuesve të policisë kishin karakter institucional për mbrojtjen e sigurisë publike, por nënvizoi se kryeministri nuk ushtron komandim operacional mbi përdorimin e forcës apo vendimmarrjen në terren.

Sipas njoftimit zyrtar, deri më tani janë pezulluar nga detyra shtatë punonjës policie ndaj të cilëve kanë nisur procedurat administrative, ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) dhe Prokuroria po hetojnë rastin e 24 tetorit, ku një qytetar pësoi dëmtime të rënda në sy gjatë ndërhyrjes së forcave të rendit.

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