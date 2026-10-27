Kartoffelsalat gjermane — sallata e patateve e Shvabisë me lëng mishi, uthull dhe mustardë
Sallata klasike e patateve nga jugu i Gjermanisë përgatitet pa majonezë: fetat e ngrohta të patateve marinohen në lëng mishi me uthull, mustardë dhe qepë, dhe shërbehet e vakët ose në temperaturë dhome.
Kartoffelsalat është sallata e patateve më e njohur e Gjermanisë. Në jug, në Shvabi, ajo përgatitet krejt ndryshe nga versionet me majonezë të veriut: me një salcë të ngrohtë lëngu mishi, uthulle dhe mustarde, që fetat e patateve e thithin ngadalë. Rezultati është një sallatë e shijshme, e lehtë dhe me shkëlqim, shoqëruesja klasike e shnicelit dhe e mishrave të pjekur.
Përbërësit (për 4–6 porcione):
– 1 kg patate të forta, që nuk shpërbëhen në zierje
– 1 qepë mesatare, e grirë imët
– 250 ml lëng mishi i nxehtë (mund të përdoret edhe lëng perimesh)
– 3 lugë gjelle uthull vere e bardhë
– 1 lugë gjelle mustardë (Dijon ose mustardë gjermane)
– 1 lugë çaji sheqer
– 1 lugë çaji kripë
– piper i zi ose i bardhë, sipas shijes
– 3 lugë gjelle vaj luledielli ose vaj tjetër neutral
– qepë të njoma të grira, për zbukurim
Përgatitja:
1. Lajini patatet dhe ziejini me lëkurë në ujë me kripë për rreth 20–25 minuta, derisa të zbuten, por të mos shpërbëhen.
2. Kullojini, lërini të avullohen pak, qërojini sa janë ende të ngrohta dhe pritini në feta rreth gjysmë centimetri; vendosini në një enë të madhe.
3. Në një tenxhere të vogël bashkoni lëngun e nxehtë të mishit, uthullën, mustardën, sheqerin, kripën dhe piperin; shtoni qepën e grirë dhe ngroheni lehtë, pa e lënë të vlojë fort, derisa mustarda dhe sheqeri të treten.
4. Hidhni salcën e ngrohtë mbi fetat ende të ngrohta të patateve, përziejeni me kujdes dhe lëreni sallatën të pushojë të paktën 1 orë, që patatet ta thithin salcën.
5. Në fund shtoni vajin, përziejeni sërish lehtë, rregulloni kripën dhe uthullën sipas shijes dhe spërkateni me qepë të njoma të grira.
6. Shërbejeni të vakët ose në temperaturë dhome.
Koha: përgatitja rreth 20 minuta, gatimi rreth 25 minuta, pushimi të paktën 1 orë. Porcione: 4–6.
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