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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Foshnja 14-ditëshe vritet nga sulmi i Huthi-t në Taiz, mes përleshjeve të ashpra

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Luftëtarë jemenas në terren malor pranë Taizit (foto ilustruese)

Një foshnje vetëm 14-ditëshe u vra kur një predhë goditi një zonë banimi në Dhubab të provincës Taiz, mes përleshjeve të ashpra mes forcave qeveritare jemense dhe Huthi-t, raporton korrespondentja e Al Jazeera-s nga Taizi.

Sipas saj, përleshjet po zhvillohen përgjatë një fronti prej 15 kilometrash në periferi perëndimore të Taizit, ku Huthi-t ndërmorën “një seri sulmesh të mëdha të koordinuara” ndaj pozicioneve qeveritare. Luftimet janë zbutur disi, por të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e zjarrit artilerik.

Huthi-t përdorën “një vëllim jashtëzakonisht të rëndë zjarri” gjatë sulmit, dhe edhe tani dëgjohet zjarri i vazhdueshëm, veçanërisht nga ana e Huthi-t që synon zonat perëndimore, ku banorët po apelojnë për evakuim ndërsa granatimet vazhdojnë.

Përveç foshnjës, e cila u godit nga copëza predhe në kokë, sulme të tjera kanë plagosur edhe civilë të tjerë, duke thelluar edhe më tej krizën humanitare në një nga frontet më të nxehta të luftës civile jemense.

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