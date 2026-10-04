Torta Esterházy — ëmbëlsira klasike hungareze me shtresa arrash dhe krem gjalpi
Torta Esterházy mban emrin e princit Paul III Anton Esterházy de Galántha dhe u krijua nga pastiçierët e Budapestit në fund të shekullit XIX, siç shkruhet në enciklopeditë e kuzhinës hungareze. Sot ajo konsiderohet një nga ëmbëlsirat më elegante të Europës Qendrore: pesë shtresa të holla bezeje me arra të bluara (ose lajthi e bajame, sipas variantit), të mbushura me krem gjalpi të aromatizuar me vanilje dhe konjak, të mbuluara me glazurë të bardhë fondanti dhe të dekoruara me modelin karakteristik të çokollatës. Anët e tortës mbulohen tradicionalisht me petëza bajamesh të pjekura lehtë.
PËRBËRËSIT (për tortë 20–22 cm, 10–12 porcione)
Për shtresat:
- 8 të bardha vezësh
- 200 g sheqer
- 250 g arra të bluara hollë
- 50 g miell
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
- 1 majë luge kripë
Për kremin e gjalpit:
- 8 të verdha vezësh
- 150 g sheqer
- 300 ml qumësht
- 40 g niseshte misri
- 250 g gjalpë në temperaturë ambienti
- 150 g arra të bluara hollë
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
- 1–2 lugë gjelle rum ose konjak (opsionale)
Për glazurën:
- 200 g sheqer pluhur
- 2–3 lugë gjelle ujë të ngrohtë
- 1 lugë gjelle lëng limoni
- 30 g çokollatë e zezë e shkrirë (për modelin dekorativ)
Për dekorimin anësor: 80–100 g petëza bajamesh, të pjekura lehtë
HAPAT E PËRGATITJES
- Ngroh furrën në 170°C. Vizato 5 rrathë me diametër 20–22 cm në letër pjekjeje.
- Rrih të bardhat e vezëve me kripën derisa të bëhen shkumë e fortë. Shto gradualisht sheqerin duke rrahur derisa bezeja të jetë e shkëlqyeshme dhe e qëndrueshme. Përziej arrat e bluara me miellin dhe vaniljen, pastaj palosi butësisht në beze me lëvizje nga poshtë lart.
- Ndaje brumin në 5 pjesë të barabarta, shtriji brenda rrathëve të vizatuar dhe piqi 12–15 minuta secilën, derisa të marrin ngjyrë të artë të lehtë. Lëri të ftohen plotësisht.
- Për kremin: rrih të verdhat me sheqerin, shto niseshtenë dhe qumështin; zieji në zjarr të ulët duke përzier vazhdimisht derisa masa të trashet. Lëre të ftohet plotësisht, pastaj rrihe me gjalpin e butë, arrat e bluara, vaniljen dhe rumin derisa të bëhet një krem i lëmuar.
- Monto tortën: vendos shtresën e parë në pjatë dhe lyeje me një të pestën e kremit; përsërit me shtresat e tjera. Shtresën e pestë (më të bukurën) lëre për sipër.
- Për glazurën: përziej sheqerin pluhur me ujin e ngrohtë dhe lëngun e limonit derisa të bëhet një masë e trashë, e derdhshme. Derdhe mbi sipërfaqen e tortës dhe rrafshoje shpejt me spatul.
- Me çokollatën e shkrirë vizato rrathë koncentrikë mbi glazurën e bardhë; pastaj me majën e një thike tërhiq vija nga qendra drejt buzës dhe anasjelltas — kështu krijohet modeli karakteristik i tortës Esterházy. Lëre glazurën të thahet plotësisht.
- Lyej anët e tortës me kremin e mbetur dhe mbuloji me petëzat e bajameve. Fute tortën në frigorifer të paktën 6 orë (idealja gjatë natës) para se ta presësh dhe ta shërbesh.
KOHA DHE PORCIONET
- Përgatitja: 45 minuta
- Pjekja: rreth 1 orë
- Ftohja dhe pushimi: të paktën 6 orë
- Porcione: 10–12
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