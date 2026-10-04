☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $84,841 ▲ +0.17% ETH $2,695 ▲ +0.49% XRP $1.4899 ▲ +0.02% SOL $120.7100 ▲ +1.11%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
«Deti i plastikës, stuhi e përsosur»: fotografi Rob Hornstra ekspozon në Roterdam anën e errët të kopshtit të perimeve të Europës Torta Esterházy — ëmbëlsira klasike hungareze me shtresa arrash dhe krem gjalpi Festivali i Filmit në Denver zbulon programin: ‘I Play Rocky’ hap edicionin e 49-të Trump thotë se bisedimet me Iranin mund të rifillojnë “brenda dy ditëve të ardhshme” Trump kërcënon se Irani “nuk do të ekzistojë më” nëse SHBA-të detyrohen të rifillojnë luftën; Teherani njofton ditën e tretë të sulmeve hakmarrëse
Menu
Ëmbëlsira

Torta Esterházy — ëmbëlsira klasike hungareze me shtresa arrash dhe krem gjalpi

· 3 min lexim

Torta Esterházy mban emrin e princit Paul III Anton Esterházy de Galántha dhe u krijua nga pastiçierët e Budapestit në fund të shekullit XIX, siç shkruhet në enciklopeditë e kuzhinës hungareze. Sot ajo konsiderohet një nga ëmbëlsirat më elegante të Europës Qendrore: pesë shtresa të holla bezeje me arra të bluara (ose lajthi e bajame, sipas variantit), të mbushura me krem gjalpi të aromatizuar me vanilje dhe konjak, të mbuluara me glazurë të bardhë fondanti dhe të dekoruara me modelin karakteristik të çokollatës. Anët e tortës mbulohen tradicionalisht me petëza bajamesh të pjekura lehtë.

PËRBËRËSIT (për tortë 20–22 cm, 10–12 porcione)

Për shtresat:

  • 8 të bardha vezësh
  • 200 g sheqer
  • 250 g arra të bluara hollë
  • 50 g miell
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
  • 1 majë luge kripë

Për kremin e gjalpit:

  • 8 të verdha vezësh
  • 150 g sheqer
  • 300 ml qumësht
  • 40 g niseshte misri
  • 250 g gjalpë në temperaturë ambienti
  • 150 g arra të bluara hollë
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
  • 1–2 lugë gjelle rum ose konjak (opsionale)

Për glazurën:

  • 200 g sheqer pluhur
  • 2–3 lugë gjelle ujë të ngrohtë
  • 1 lugë gjelle lëng limoni
  • 30 g çokollatë e zezë e shkrirë (për modelin dekorativ)

Për dekorimin anësor: 80–100 g petëza bajamesh, të pjekura lehtë

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Ngroh furrën në 170°C. Vizato 5 rrathë me diametër 20–22 cm në letër pjekjeje.
  2. Rrih të bardhat e vezëve me kripën derisa të bëhen shkumë e fortë. Shto gradualisht sheqerin duke rrahur derisa bezeja të jetë e shkëlqyeshme dhe e qëndrueshme. Përziej arrat e bluara me miellin dhe vaniljen, pastaj palosi butësisht në beze me lëvizje nga poshtë lart.
  3. Ndaje brumin në 5 pjesë të barabarta, shtriji brenda rrathëve të vizatuar dhe piqi 12–15 minuta secilën, derisa të marrin ngjyrë të artë të lehtë. Lëri të ftohen plotësisht.
  4. Për kremin: rrih të verdhat me sheqerin, shto niseshtenë dhe qumështin; zieji në zjarr të ulët duke përzier vazhdimisht derisa masa të trashet. Lëre të ftohet plotësisht, pastaj rrihe me gjalpin e butë, arrat e bluara, vaniljen dhe rumin derisa të bëhet një krem i lëmuar.
  5. Monto tortën: vendos shtresën e parë në pjatë dhe lyeje me një të pestën e kremit; përsërit me shtresat e tjera. Shtresën e pestë (më të bukurën) lëre për sipër.
  6. Për glazurën: përziej sheqerin pluhur me ujin e ngrohtë dhe lëngun e limonit derisa të bëhet një masë e trashë, e derdhshme. Derdhe mbi sipërfaqen e tortës dhe rrafshoje shpejt me spatul.
  7. Me çokollatën e shkrirë vizato rrathë koncentrikë mbi glazurën e bardhë; pastaj me majën e një thike tërhiq vija nga qendra drejt buzës dhe anasjelltas — kështu krijohet modeli karakteristik i tortës Esterházy. Lëre glazurën të thahet plotësisht.
  8. Lyej anët e tortës me kremin e mbetur dhe mbuloji me petëzat e bajameve. Fute tortën në frigorifer të paktën 6 orë (idealja gjatë natës) para se ta presësh dhe ta shërbesh.

KOHA DHE PORCIONET

  • Përgatitja: 45 minuta
  • Pjekja: rreth 1 orë
  • Ftohja dhe pushimi: të paktën 6 orë
  • Porcione: 10–12

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu