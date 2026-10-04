Trump kërcënon se Irani “nuk do të ekzistojë më” nëse SHBA-të detyrohen të rifillojnë luftën; Teherani njofton ditën e tretë të sulmeve hakmarrëse
Presidenti amerikan shkroi në Truth Social se avionët amerikanë goditën të shtunën depo raketash e dronësh dhe radarë bregdetarë iranianë si përgjigje ndaj sulmit me dron ndaj cisternës "Kiku", ndërsa Garda Revolucionare iraniane pretendoi se kishte goditur baza amerikane në Kuvajt dhe Bahrein.
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, kërcënoi të shtunën se Irani “nuk do të ekzistojë më” nëse Uashingtoni “detyrohet” të rifillojë luftën, siç njofton AFP. Kërcënimi erdhi pasi forcat amerikane thanë se kishin goditur “shumë” objektiva iraniane të shtunën, në një tjetër përgjigje hakmarrëse ndaj sulmeve kundër anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
“Avionët amerikanë sapo goditën depo raketash e dronësh dhe radarë bregdetarë iranianë, sepse shkelën sërish Marrëveshjen e Armëpushimit!” shkroi Trump në Truth Social, sipas AFP-së. “Mund të vijë një moment kur nuk do të jemi më në gjendje të jemi të arsyeshëm dhe do të detyrohemi ta përfundojmë ushtarakisht punën që e nisëm me shumë sukses. Nëse kjo ndodh, Republika Islamike e Iranit nuk do të ekzistojë më!” Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) tha se sulmet e së shtunës ishin përgjigje ndaj një sulmi iranian me dron kundër cisternës “Kiku” me flamur të Panamasë, e cila mbante rreth dy milionë fuçi naftë të papërpunuar.
Ushtria amerikane tha se operacioni kishte në shënjestër “infrastrukturë vëzhgimi, sisteme komunikimi, site të mbrojtjes ajrore, depo dronësh dhe aftësi për vendosje minash”. Mediat iraniane raportuan disa shpërthime në zonat Sirik dhe Qeshm në jug të Iranit. Uashingtoni kishte kryer sulme të ngjashme edhe të premten, duke thënë se ishin përgjigje ndaj një sulmi të mëparshëm iranian kundër një tjetër anijeje, “Ever Lovely”.
Nga ana tjetër, Teherani tha të dielën se kishte kryer ditën e tretë të sulmeve hakmarrëse kundër sulmeve amerikane në territorin iranian, ndërsa të dyja palët akuzuan njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit të brishtë, duke vënë në provë negociatat për t’i dhënë fund luftës. Garda Revolucionare iraniane tha të dielën se po merrte masa për të kontrolluar trafikun në Ngushticën jetike të Hormuzit dhe se anijet që i shkelin do të trajtohen “më ashpër se më parë”. Sipas AFP-së, Garda tha gjithashtu se kishte kryer sulme hakmarrëse në Kuvajt dhe Bahrein, duke pretenduar se kishte “shkatërruar tetë objekte të rëndësishme ushtarake amerikane në bazën Ali al-Salem në Kuvajt dhe në bazën detare të Flotës së Pestë në Port Salman në Bahrein”. Ministria e Brendshme e Bahreinit tha se sirenat e alarmit ajror ranë dy herë të dielën.
Izraeli ndërkohë nisi sulme në Liban, pasi lideri i Hezbollahut, Naim Qassem, hodhi poshtë marrëveshjen e arritur të premten mes Izraelit dhe Libanit me mbështetjen e SHBA-ve për paqe afatgjatë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti marrëveshjen historike të shtunën dhe “një goditje për Iranin dhe Hezbollahun”, ndërsa ministri i tij i sigurisë Itamar Ben Gvir e denoncoi atë si “një gabim të madh”. Qassem e quajti marrëveshjen “poshtëruese, të turpshme dhe dorëzim sovraniteti”.
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