Senatori demokrat Chris Murphy mbërrin në Lindjen e Mesme për të parë dëmet e luftës
Senatori demokrat amerikan Chris Murphy mbërriti në Katar në një udhëtim në Lindjen e Mesme për të parë “dëmet” nga lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit dhe për t’u takuar “me ata që po punojnë për t’i dhënë fund konfliktit”, njoftoi vetë ai në një postim në X, siç transmeton Al Jazeera.
Murphy, i cili e përshkroi veten si “demokrati i parë që vjen në Lindjen e Mesme që nga fillimi i luftës”, tha se do të vizitojë edhe kryeqytetin saudit, Riadin. Ai renditi tre qëllime të udhëtimit: së pari, anëtarët e Senatit duhet “t’i shohin nga afër dëmet që u janë bërë objekteve amerikane”; së dyti, takime me zyrtarë katariotë dhe sauditë për ndikimin e luftës dhe për “përpjekjet për t’i dhënë fund luftës”; së treti, “të tërhiqemi dhe të mendojmë se cila duhet të jetë qasja jonë ndaj Gjirit në të ardhmen”.
“Ky është një moment shumë i rëndësishëm që anëtarët e Senatit të Shteteve të Bashkuara nga të dyja krahët të jenë të pranishëm në Lindjen e Mesme ndërsa kjo luftë vazhdon”, shtoi ai.
Vizita vjen ndërsa në Uashington po rriten zërat kritikë ndaj luftës — përfshirë rezolutën e Dhomës së Përfaqësuesve për t’i dhënë fund saj — dhe ndërsa administrata Trump peshon mes përshkallëzimit ushtarak dhe diplomacisë.
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