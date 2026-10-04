Trump thotë se bisedimet me Iranin mund të rifillojnë “brenda dy ditëve të ardhshme”
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, tha se Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të rifillojnë bisedimet “brenda dy ditëve të ardhshme”, siç raporton BBC. Deklarata vjen pas dështimit të negociatave në Pakistan gjatë fundjavës, në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës shtatëmujore mes dy vendeve.
Sipas BBC-së, SHBA-të thanë se asnjë anije nuk ka kaluar bllokadën e tyre të porteve dhe zonave bregdetare iraniane në 24 orët e para. Megjithatë, të dhënat e gjurmimit, të verifikuara nga BBC, treguan se katër anije të lidhura me Iranin kaluan Ngushticën e Hormuzit pas fillimit të bllokadës. Kina e dënoi bllokadën, duke e quajtur “të rrezikshme dhe të papërgjegjshme”, ndërsa Irani tha se ajo përbën “shkelje të rëndë” të sovranitetit të tij.
Në një zhvillim paralel diplomatik, një takim “historik” mes Izraelit dhe Libanit në SHBA u mbyll me marrëveshjen e të dyja palëve për negociata “të drejtpërdrejta”, sipas përmbledhjes së BBC-së. Ambasadori i Izraelit në SHBA tha se bisedimet treguan se tri kombet “janë në të njëjtën anë të ekuacionit”, ndërsa ambasadori libanez i quajti ato “produktive”.
Këto zhvillime vijnë në një moment delikat, ndërsa procesi i paqes i ndërmjetësuar nga Pakistani lëkundet mes shkëmbimeve të reja të sulmeve dhe akuzave të ndërsjella për shkelje të armëpushimit të brishtë.
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