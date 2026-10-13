Frida Orupabo hap në Aalborg solo-ekspozitën e parë në Danimarkë: «Get close enough and you can’t see», instalacioni më i madh i artistes
Artistja norvegjeze-nigeriane sjell në Muzeun Kunsten kolazhe të reja të krijuara posaçërisht për ndërtesën e Alvar Aalto-s: figura që ia kthejnë shikimin shikuesit dhe rishkruajnë historitë e arkivave koloniale. Ekspozita qëndron e hapur deri më 9 maj 2027.
Muzeu i Artit Modern Kunsten në Aalborg ka hapur solo-ekspozitën e parë në Danimarkë të artistes norvegjeze-nigeriane Frida Orupabo, siç njofton Artdaily. Ekspozita, me titullin «Get close enough and you can’t see», u hap më 8 tetor dhe do të qëndrojë e hapur deri më 9 maj 2027, duke mbledhur kolazhe të reja në instalacionin më të madh që artistja ka realizuar deri më sot.
Shfaqja është ndërtuar posaçërisht për ndërtesën e muzeut, të projektuar nga arkitekti finlandez Alvar Aalto, dhe shpaloset përmes një arkitekture labirintike që i vendos vizitorët fizikisht mes veprave. Kështu, raporti i zakonshëm mes shikuesit dhe imazhit përmbyset: figurat në qendër të kolazheve nuk mbeten objekte të shikuara, por duket sikur ia kthejnë shikimin publikut.
Orupabo punon me imazhe të gjetura — nga arkivat koloniale e kultura popullore deri te këndet më të errëta të internetit — të cilat i pret, i manipulon dhe i ribashkon në kompozime të reja. Në qendër të tyre qëndrojnë shpesh gratë me ngjyrë, të fotografuara dhe të klasifikuara historikisht përmes shikimit të të tjerëve, por që në veprat e saj shfaqen si prani aktive, me forcë dhe agjenci. Temat që përshkojnë ekspozitën janë raca, identiteti, gjinia, klasa dhe politika e përfaqësimit.
Kuratorja kryesore e Kunsten-it, Caroline Nymark Zachariassen, e ka përshkruar punën e artistes si njëherësh tërheqëse estetikisht, fizikisht të pranishme dhe intensivisht konfrontuese, duke theksuar se ajo përballet me historitë e kolonializmit dhe me mënyrën se si janë përfaqësuar grupet e margjinalizuara. Vetë Orupabo ka shprehur shpresën që vizitorët t’u afrohen veprave, por njëkohësisht të bëhen të vetëdijshëm për pozicionin e tyre: sa më shumë i afrohesh, aq më e vështirë bëhet të mbash distancën.
E lindur në vitin 1986 dhe e rritur në Norvegji, bija e një nëne norvegjeze dhe e një babai nigerian, Orupabo është formuar si sociologe dhe është vetë-mësuar si artiste. Ajo nisi të ndante kolazhe digjitale në Instagram në vitin 2013, ndërsa pika e kthesës erdhi në vitin 2017, kur artisti amerikan Arthur Jafa e ftoi të ekspozonte në Serpentine Galleries në Londër. Që atëherë, veprat e saj janë shfaqur në Bienalen e Venecias, Bienalen e São Paulo-s dhe Bienalen e Gwangju-së, ndërsa në vitin 2025 ajo mori çmimin ndërkombëtar të fotografisë SPECTRUM. Ekspozitën në Aalborg e shoqëron edhe një katalog i ri, dhe në të përfshihen edhe dy vepra të vitit 2024 nga koleksioni i vetë muzeut, «Sickbed II» dhe «Picnic», të dhuruara nga Fondacioni New Carlsberg.
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