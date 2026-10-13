«VisionQuest» mban premierën britanike në Festivalin e Londrës: kritikat e para të ndara për finalen e trilogjisë së WandaVision
Paul Bettany dhe James Spader në tapetin e kuq të BFI IMAX, dy ditë para debutimit në Disney+ më 14 tetor; seriali që mbyll trilogjinë e nisur me «WandaVision» debuton me 87% në Rotten Tomatoes, por me vlerësime të përziera të kritikëve.
Seriali më i ri i Marvel Television, «VisionQuest», e pati premierën e tij britanike mbrëmjen e së hënës, më 12 tetor, në sallën BFI IMAX, si pjesë e edicionit të 70-të të Festivalit të Filmit në Londër, ku për të pranishmit u shfaqën dy episodet e para — ashtu siç raporton Laughing Place. Në tapetin e kuq kaluan aktorët Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Emily Hampshire, T’Nia Miller, James D’Arcy dhe Todd Stashwick, të shoqëruar nga krijuesi i serialit Terry Matalas dhe nga i ftuari special Joe Locke.
Projekti do të jetë i disponueshëm ekskluzivisht në Disney+ duke nisur nga 14 tetori dhe vjen si kapitulli i fundit i trilogjisë që nisi me «WandaVision» në vitin 2021 dhe vazhdoi me «Agatha All Along» në 2024-ën. Në qendër të historisë është Vision, i cili, pas rindezjes, zgjedh të fshihet teksa kërkon një kuptim të ri për jetën e tij dhe merr këshilla nga inteligjencat artificiale të ngulitura në programimin e vet — F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. dhe Ultron-i famëkeq. Por kur për kokën e tij vendoset një shpërblim, ai detyrohet të marrë arratinë bashkë me Thomas Shepherd-in misterioz, një figurë që mund të jetë i biri i tij, ose vetë rimishërimi i tij.
Një nga rikthimet më të shumëpritura është ai i James Spader në rolin e Ultron-it, antagonistit që ai interpretoi në filmin «Avengers: Age of Ultron» të vitit 2015. Krijues i serialit është Terry Matalas, emër i njohur për punën në «Star Trek: Picard», ndërsa muzika mban firmën e Mick Giacchino-s, me kolonën zanore që do të publikohet në dy vëllime, përkatësisht më 22 tetor dhe më 12 nëntor.
Reagimet e para të kritikës, megjithatë, nuk janë unanime. Sipas Just Jared, të hënën seriali shënonte 87% vlerësim “Fresh” në Rotten Tomatoes. The Hollywood Reporter lavdëron interpretimet e Bettany-t dhe Spader-it, por vë në dukje mbingarkesën me histori paralele; Variety shfaqet më pak entuziaste, ndërsa TechRadar i jep katër nga pesë yje dhe e përshkruan si një mbyllje çuditërisht të thellë e emocionale të sagës Wanda/Vision. Në kahun tjetër, Looper i jep vetëm katër nga dhjetë.
Me tetë episode gjithsej, «VisionQuest» pritet ta mbyllë përfundimisht rrëfimin e hapur pesë vjet më parë nga «WandaVision», duke e rikthyer androidin e Bettany-t në qendër të universit Marvel pas një mungese të gjatë — dhe duke i ofruar publikut një përballje të fundit mes Vision-it dhe krijesës që dikur synoi ta zëvendësonte atë.
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