Fund tragjik në Ntrafi: gjendet i vdekur gjuetari 78-vjeçar, qeni i tij i qëndroi pranë gjithë natën
Automjeti i tij ra në një humnerë rreth 200 metra të thellë mbi Ntrafi të Pentelit; pas kërkimeve gjatë gjithë natës, zjarrfikësit e gjetën në mesditë, ndërsa qeni që mbijetoi ndihmoi në gjetjen e vendit
Përfundim tragjik pati operacioni gjatë gjithë natës për gjetjen e një gjuetari 78-vjeçar në Penteli, automjeti i të cilit doli nga rruga mbrëmjen e së martës në një rrugë të pabanuar dheu mbi Ntrafi dhe përfundoi në një humnerë të thepisur me thellësi rreth 200 metra, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Nga rrënojat e tragjedisë doli edhe një histori prekëse besnikërie: qeni i 78-vjeçarit mbijetoi nga rënia, qëndroi pranë tij gjatë gjithë natës dhe ndihmoi zjarrfikësit të lokalizonin vendin.
Sipas njoftimit të Trupës së Zjarrfikësve, Qendra e Operacioneve u njoftua të martën rreth orës 20:30. Menjëherë u ngrit një operacion i madh kërkim-shpëtimi, ku morën pjesë 22 zjarrfikës me 5 automjete, Ekipi Malor i Kërkim-Shpëtimit i EMAK-ut të 1-rë, ekipi i mjeteve ajrore pa pilot, si dhe një qen kërkim-shpëtimi.
Pas kërkimeve të gjata në terren të vështirë, automjeti u gjet të mërkurën në orët e mesditës. Shpëtimtarët e nxorën 78-vjeçarin pa ndjenja dhe me barrelë e çuan në një pikë të arritshme, ku e mori një ambulancë e EKAV-it, ndërsa paralelisht u nxor i gjallë edhe qeni i tij.
«Qeni i vogël ishte pranë tij gjithë natën, na dha një mesazh»
Nënkryetarja e bashkisë së Pentelit dhe zjarrfikëse vullnetare, Meropi Kapetanopoulou, shpjegoi se puna e shpëtimtarëve u vështirësua nga fakti se 78-vjeçari nuk kishte me vete telefon celular. «Penteli ka shumë shpate, shumë kodra dhe shumë rrugë dheu. Fatkeqësisht, ndonjëherë të gjithë humbasim kontrollin dhe mund të biem poshtë. E keqja është se janë gremina të mëdha dhe njeriu nuk kishte celular që ta gjenim menjëherë, ndaj u bë një mobilizim nga mëngjesi për ta gjetur», tha ajo, duke nënvizuar kontributin e zjarrfikësve dhe të vullnetarëve vendas.
Për qenin e 78-vjeçarit, i cili qëndroi roje pranë pronarit të tij, ajo tha: «Ishte vërtet prekëse. Edhe një herë kafshët janë më përpara në shpirt. Ishte pranë tij gjithë natën, pranë njeriut. Për fat arriti të dilte nga rimorkioja pas automjetit, arriti të jetonte dhe ishte vazhdimisht pranë tij, ndaj ishte edhe një shenjë që na ndihmoi. Sillej rreth automjetit, me sa duket për ta ndier, dhe na dha një mesazh se ai ndodhet atje. Për fat kafsha është mirë dhe është kthyer te familja e tij».
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