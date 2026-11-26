Kriza demografike godet Evrosin: ka humbur një në pesë banorë në një dekadë
Bashkitë e Orestiadës, Didimoteihos dhe Sufliut kanë humbur gati 20% të popullsisë në dhjetë vjet, me fshatra pa shkolla dhe plakje të fortë, sipas të dhënave të prezantuara në aktivitetet në Xanthi dhe Didimoteiho
Një panoramë shqetësuese për të ardhmen demografike të Evrosit pasqyrojnë të dhënat e dekadës së fundit, me pjesën veriore të tij përballë një tkurrjeje gjithnjë e më të theksuar të popullsisë: bashkitë e Orestiadës, Didimoteihos dhe Sufliut kanë humbur gati 20% të banorëve të tyre brenda dhjetë vjetësh, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Këtë realitet e nxorën në pah aktivitetet informuese me temë «Steriliteti, lindshmëria e ulët dhe demografiku», që u zhvilluan në Xanthi dhe Didimoteiho, me pjesëmarrjen e shkencëtarëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe qytetarëve.
Pas numrave qëndrojnë fshatra që humbasin banorët e tyre, shkolla që mbyllen, të moshuar që mbeten në komunitete gjithnjë e më të vogla dhe të rinj që detyrohen të kërkojnë punë dhe perspektivë jete gjetkë.
Sipas të dhënave të prezantuara nga historiani dhe shkrimtari Georgios Gkovesis, popullsia e Njësisë Rajonale të Evrosit ra nga 147.947 banorë në vitin 2011 në 134.766 në vitin 2021, një rënie prej 8,9% brenda një dekade. Edhe më e theksuar është panorama në Bashkinë e Didimoteihos, ku banorët u pakësuan nga 19.493 në vitin 2011 në 16.060 në vitin 2021, duke shënuar humbje prej 17,6%. Në total, sipas kryebashkiakut të Didimoteihos, Romylos Hatzigiannoglou, tri bashkitë e Evrosit Verior kanë humbur gati një në pesë banorë.
Tkurrja e popullsisë ka lënë tashmë shenja të dukshme në përditshmëri: para disa dekadash pothuajse çdo fshat kishte shkollën e tij fillore, ndërsa sot shumë prej tyre kanë pushuar së funksionuari, madje janë mbyllur edhe njësi të arsimit të mesëm. Paralelisht shënohet plakje e ndjeshme e popullsisë: në Bashkinë e Didimoteihos, moshat mbi 70 dhe 80 vjeç paraqesin rritje rreth 35% te burrat dhe 40% te gratë. «Nuk mungon dëshira për familje, mungojnë çiftet e reja», tha kryebashkiaku i Didimoteihos, duke folur për APE-MPE.
Siç u theksua në aktivitete, përballimi i situatës kërkon ndërhyrje që i tejkalojnë ndihmat ekonomike për lindjen e fëmijëve: qëndrimi i të rinjve në vendin e tyre lidhet drejtpërdrejt me punë të qëndrueshme, paga dinjitoze, strehim të përballueshëm, struktura për kujdesin e fëmijëve dhe shërbime të mjaftueshme shëndetësore.
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