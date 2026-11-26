Perama dhe Keratsini: mësues e prindër protestojnë kundër dëbimit të familjeve emigrante nga struktura e Shistos
Në letrën e hapur drejtuar tre ministrive, komuniteti arsimor kërkon një plan për kalimin e sigurt të familjeve në jetesë autonome, duke theksuar se dhjetë fëmijë rrezikojnë të mbeten pa strehë, pa të ardhura dhe pa shkollë
Një letër të hapur proteste drejtuar ministrive të Migracionit dhe Azilit, të Familjes dhe Kohezionit Social dhe të Arsimit u kanë dërguar anëtarë të komunitetit arsimor — mësues, prindër dhe koordinatorë të arsimit të emigrantëve — nga shkolla në Perama dhe Keratsini, ku mësojnë dhjetë fëmijë të mitur emigrantë nga Struktura e Akomodimit të Shistos, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Në letrën e tyre, me temë «e drejta e fëmijëve për arsim, siguri dhe vazhdimësi të mbështetjes së tyre pas largimit nga strukturat e akomodimit», ata protestojnë sepse fëmijët në fjalë u njoftuan nga Ministria e Migracionit se duhet të largohen nga struktura bashkë me familjet e tyre, pa që këto familje, siç thonë ata, «të kenë strehë të siguruar, pa të ardhura, pa njohuri të gjuhës dhe shpesh pa asnjë rrjet mbështetës».
Siç theksojnë ata, disa nga këta fëmijë ndjekin shkollat e zonës, kanë krijuar marrëdhënie me mësuesit dhe shokët e klasës dhe janë integruar në një mjedis që u ofron stabilitet, siguri dhe mbështetje.
Anëtarët e komunitetit arsimor kërkojnë, ndër të tjera, që të ketë një planifikim thelbësor për kalimin e sigurt të familjeve nga strukturat e akomodimit në jetesën autonome, me akses në strehim, shërbime sociale dhe rrjete mbështetëse.
«Fëmijët nuk janë numra në tabelat e largimeve dhe familjet e tyre nuk janë thjesht çështje administrative që duhen mbyllur. Janë njerëz që kanë nevojë për kohë, vazhdimësi dhe një kuadër real mbështetjeje për të mundur të qëndrojnë me siguri në shoqëri», theksojnë ata në përfundim të letrës.
Në letër nënvizohet gjithashtu se strukturat e akomodimit për azilkërkuesit nuk mund dhe nuk duhet të jenë vendbanim i përhershëm, por mënyra se si bëhet kalimi nuk mund të merret si e mirëqenë: kalimi i menjëhershëm nga një mjedis i kontrolluar në një jetë pa strehë të siguruar nuk përbën integrim, përkundrazi mund t’i ekspozojë familje të tëra, dhe veçanërisht fëmijët, ndaj rreziqeve serioze, duke i bërë të prekshëm ndaj shfrytëzimit.
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