Gjyqtarja federale bllokon reklamat me para publike që glorifikojnë Trump-in
Gjyqtarja e Qarkut të Manhatanit, Jennifer L. Rochon, dha një urdhër të përkohshëm që ndalon administratën të hyjë, rinovojë apo zgjerojë çdo marrëveshje për zhvillimin, krijimin, shpërndarjen apo transmetimin e reklamave të kontestuara gjatë dy javëve të vlefshmërisë së urdhrit — siç njofton Reuters.
Vendimi erdhi pas një padie të ngritur nga grupi joqeveritar Common Cause dhe sindikata SEIU Local 32BJ, të cilat i cilësojnë reklamat si propagandë politike të dizajnuar për të ndihmuar kandidatët republikanë në zgjedhjet e mesmandatit, e jo si njoftime shërbimi publik. Në vendimin e saj, gjyqtarja Rochon konstatoi se paditësit kanë gjasa të fitojnë çështjen në themel, do të pësonin dëm të pariparueshëm pa urdhrin dhe se urdhri shërben interesit publik.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare kishte ndarë 20 milionë dollarë nga fondet e taksapaguesve për fushatën. Ekspertët ligjorë kanë paralajmëruar se ky shpenzim shkel ndalimin federal të përdorimit të fondeve të miratuara nga Kongresi për “publicitet apo propagandë”, siç shkruan Associated Press.
Departamenti i Drejtësisë kishte kërkuar që urdhri të mos jepej, duke argumentuar në një deklaratë të shtunën vonë se “sjellja e kontestuar do të marrë fund nesër”. Administrata kishte planifikuar tashmë të ndalte fushatën: Trump deklaroi të hënën se i konsideronte reklamat “një promovim pozitiv për SHBA-në tonë të madhe”, por se ato nuk do të financoheshin më nga taksapaguesit — dhe Shtëpia e Bardhë njoftoi se komiteti politik i presidentit, MAGA PAC, do t’i financonte ato në vazhdim, pa rimbursuar paratë e taksapaguesve për reklamat e transmetuara.
Shtëpia e Bardhë nuk komentoi menjëherë vendimin e gjyqtares të dielën në mbrëmje. Common Cause e përshëndeti vendimin, duke u zotuar se do të vazhdojë punën që “asnjë president i asnjë partie të mos mund të shpërdorojë më fondet e taksapaguesve për propagandë”.
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