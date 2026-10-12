Hapet në Los Anxhelos ekspozita e artit maori «Uhengaparaoa, Taonga Tuku Iho»: manteli stërgjyshor kaitaka dialogon me artistët bashkëkohorë
Ekspozita «Uhengaparaoa, Taonga Tuku Iho» u hap më 11 tetor në Fowler Museum at UCLA, me në qendër një mantel stërgjyshor kaitaka që dialogon me veprat bashkëkohore të artistëve Whakatōhea.
LOS ANXHELOS — Ekspozita «Uhengaparaoa, Taonga Tuku Iho: Ancestral Gifts and Contemporary Māori Art» hapi dyert për publikun më 11 tetor 2026 në Fowler Museum at UCLA, siç njofton muzeu, dhe do të qëndrojë e hapur deri më 16 maj 2027.
Në zemër të saj qëndron një kaitaka — mantel tradicional maori i thurur — i çmuar nga koleksioni i muzeut, të cilën komuniteti Whakatōhea e konsideron si një paraardhëse. Manteli nuk është thjesht një objekt muzeor: për komunitetin ai është një tiparë e gjallë, që mbart dijeni, kujtesë dhe identitet.
Artistë bashkëkohorë të komunitetit Whakatōhea i janë përgjigjur kësaj figure qendrore me vepra të reja: kete dhe kākahu të thurura me mjeshtëri, si dhe krijime bashkëkohore që përdorin materiale të ricikluara, pupla dhe forma të reja — një dialog mes së shkuarës dhe së tashmes.
Fryëzimi buron nga trashëgimia e Uhengaparaoa-s, një thurëse e famshme Whakatōhea para shekullit XVIII, njohuritë e të cilës për thurjen (raranga) u ndanë me komunitetet e tjera. Ekspozita trajton tema si mātauranga Māori — dija maori si praktikë e gjallë dhe në zhvillim — identiteti Whakatōhea, lidhja me whenua-n (tokën) dhe whakapapa-n (gjenealogjinë), si dhe qëndrueshmërinë kulturore përballë shtypjes koloniale.
Sipas Fowler Museum at UCLA, ekspozita mbështetet nga Mary Jane Leland Textile Fund, Martha and Avrum Bluming Exhibition Fund, Dr. Carolyn Knobler dhe Dr. Charles Knobler, me falënderime për Konsullatën e Përgjithshme të Zelandës së Re në Los Anxhelos.
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