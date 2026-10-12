«Jimmy»: vajza e James Stewart-it lavdëron KJ Apa-në — «E solli babanë tim në jetë, pa bërë imitim»
Kelly Stewart-Harcourt e quajti «rrëqethës» portretizimin e KJ Apa-së në biopic-un «Jimmy», që del në kinema më 6 nëntor: sipas saj, aktori e kanalizon babain e saj pa u kthyer në një imitim dyorësh.
Kelly Stewart-Harcourt, vajza e legjendës së kinemasë James Stewart, i ka dhënë bekimin e saj portretizimit të KJ Apa-së në biopic-un «Jimmy». Në një intervistë për Entertainment Weekly, të raportuar fillimisht nga Deadline dhe nga Filmofilia, Stewart-Harcourt tha se ta shihje Apa-në në karakter gjatë xhirimeve në Irlandë ishte «rrëqethës» — dhe se nuk mund të kishin gjetur askënd më të mirë për rolin.
«Problemi me dikë që luan babain tim… është se nuk do të ulesh të dëgjosh një imitim të Jimmy Stewart për dy orë», shpjegoi ajo për Entertainment Weekly. «Babi kishte një mënyrë kaq të veçantë të foluri. Është e vështirë të mos bësh imitim, por KJ e kanalizon atë dhe e sjell në jetë pa bërë imitim të Jimmy Stewart.» Stewart-Harcourt, e cila është edhe producente ekzekutive e filmit dhe bën një cameo në të, shtoi se aktori e kishte bindur plotësisht.
Vetë Apa, i njohur si ylli i serialit «Riverdale», tha se frymëzimin më të madh e mori nga kryevepra e Stewart-it «It’s a Wonderful Life» (1946). «Qëllimi është të japësh një performancë të ndershme, pa qenë impresionist», tha ai. «Kur bën imitim, nuk ka shumë gjëra pas tij; kur interpreton, është më shumë interpretim.»
«Jimmy», me regji të Aaron Burns dhe skenar të Justin Strawhand, ndjek Stewart-in menjëherë pas fitores së Oscar-it për «The Philadelphia Story», kur ai u rekrutua si pilot luftarak në Forcat Ajrore të Ushtrisë amerikane në fillim të Luftës së Dytë Botërore, dhe kthimin e tij në shtëpi për të luajtur George Bailey në «It’s a Wonderful Life». Filmi del në kinema më 6 nëntor 2026.
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