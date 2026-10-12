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Greqia

Mbyllen edhe të hënën shkollat e kompleksit Grava në Athinë: era e gazit dërgon rreth 4.000 nxënës në mësimin online

Shkollat e kompleksit Grava në Athinë qëndrojnë të mbyllura edhe të hënën për shkak të erës së fortë të gazit, ndërsa rreth 4.000 nxënës do të zhvillojnë mësimin online, me vendim të kryebashkiakut Haris Doukas.

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Godina e një gjimnazi në Athinë
Foto ilustruese: godina e një gjimnazi në Athinë (foto: Εὐθυμένης, CC BY-SA 4.0)

Të hënën, 12 tetor 2026, shkollat e kompleksit shkollor Grava në Athinë do të qëndrojnë të mbyllura për shkak të erës së fortë të gazit, siç njofton personagreece.com. Me vendim të kryebashkiakut të Athinës, Haris Doukas, mësimet do të zhvillohen në formën online, derisa situata të sqarohet plotësisht.

Godina e një gjimnazi në Athinë
Foto ilustruese: godina e një gjimnazi në Athinë (foto: Εὐθυμένης, CC BY-SA 4.0)

Sipas njoftimit, gjatë fundjavës u kryen kontrolle të gjera në rrjetin e gazit natyror nga kompania kompetente, në prani të teknikëve të Bashkisë së Athinës. Raporti përfundimtar pritet t’u dorëzohet autoriteteve bashkiake, të cilat do të vendosin për hapat e mëtejshëm.

Doukas e ka konsideruar sigurinë e nxënësve dhe mësuesve të panegociueshme, i ka bërë thirrje qeverisë dhe mekanizmave kompetentë të marrin përgjegjësitë e tyre dhe ka kërkuar nga Ministria e Arsimit një urdhër për TeΕ-në (Dhoma Teknike e Greqisë) për kontrolle të menjëhershme. Siç deklaroi kryebashkiaku, pa kontrollin e TEE-së shkollat do të qëndrojnë të mbyllura.

Shkollat e kompleksit Grava u evakuan disa ditë më parë pas denoncimeve për erë gazi brenda ambienteve. Kompleksi Grava është kompleksi më i madh shkollor në Greqi, ku studiojnë rreth 4.000–4.500 nxënës; sipas të dhënave të fundit, rreth 4.000 prej tyre do të kalojnë në mësim online derisa të përcaktohet origjina e erës.

Autoritetet bashkiake theksojnë se vendimi për mbylljen është masë parandaluese dhe se rikthimi në klasa do të ndodhë vetëm pasi kontrollet teknike të vërtetojnë se ambientet janë plotësisht të sigurta.

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