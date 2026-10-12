Sulme ajrore godasin Sana-në dhe Taizin: fëmijë i vrarë në kryeqytetin jemenas, tre të plagosur
Sulme ajrore goditën të dielën kryeqytetin jemenas Sanaa dhe qytetin Taiz, siç njofton agjencia e lajmeve Saba e kontrolluar nga Huthi-t, të cituar nga Al Jazeera. Sipas agjencisë, u godit distrikti Hamdan në provincën e Sana-së, ndërsa në Taiz u kryen dy sulme në rrugën al-Zurbi të distriktit Hayfan.
Ende nuk ka raportime zyrtare për viktima nga këto dy sulme, por Saba raportoi se tre civilë u plagosën nga goditja e një shtëpie në distriktin Salah të Taizit — sulm për të cilin agjencia fajësoi forcat saudite. Një sulm tjetër i së dielës mbi Sanaa la të vrarë një fëmijë dhe gjashtë të plagosur, po sipas agjencisë.
Ministria e Shëndetësisë e kontrolluar nga Huthi-t thotë se të paktën 272 persona janë vrarë që nga përshkallëzimi i luftimeve më 3 shtator 2026, kur konflikti i zgjeruar SHBA–Iran shpërtheu edhe në Jemen.
Sulmet në Jemen vijnë ndërsa Arabia Saudite zhvillon fushatë ajrore kundër Huthi-t të mbështetur nga Irani, pas sulmeve të tyre ndaj aeroporteve saudite — përfshirë sulmin e së shtunës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit, ku humbën jetën të paktën 13 persona dhe u plagosën mbi 300.
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