🌫️
Tiranë 14°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.11 ▼1.89%
ARI 4,232 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,880 ▲ +0.93% ETH $2,551 ▲ +1.54% XRP $1.4083 ▲ +0.53% SOL $112.1900 ▲ +1.98%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.11 ▼1.89 % ARI 4,232 ▲0.37 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.11 ▼1.89 % ARI 4,232 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Fustani i artë i Rihanna-së në Hangzhou: Muzeu i Mëndafshit hap retrospektivën e madhe të Guo Pei-t me 200 krijime Kinemate amerikane dhe kanadeze kalojnë 8 miliardë dollarë — viti më i mirë për kinematë që nga 2011-ta TSMC pritet të raportojë tremujorin e gjashtë radhazi me fitim rekord, i nxitur nga vërshimi i inteligjencës artificiale Banksy hyn në muze: zbulohet galeria sekrete e muraleve e Muzeut Lucas me 12 vepra të artistit anonim «The Broadway Show» fiton dy çmime Emmy në New York: Tamsen Fadal dhe Paul Wontorek triumfojnë në ceremoninë e arteve kreative
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Sulme ajrore godasin Sana-në dhe Taizin: fëmijë i vrarë në kryeqytetin jemenas, tre të plagosur

· 2 min lexim
Qyteti i vjetër i Sana-së, kryeqyteti i Jemenit (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Sulme ajrore goditën të dielën kryeqytetin jemenas Sanaa dhe qytetin Taiz, siç njofton agjencia e lajmeve Saba e kontrolluar nga Huthi-t, të cituar nga Al Jazeera. Sipas agjencisë, u godit distrikti Hamdan në provincën e Sana-së, ndërsa në Taiz u kryen dy sulme në rrugën al-Zurbi të distriktit Hayfan.

Ende nuk ka raportime zyrtare për viktima nga këto dy sulme, por Saba raportoi se tre civilë u plagosën nga goditja e një shtëpie në distriktin Salah të Taizit — sulm për të cilin agjencia fajësoi forcat saudite. Një sulm tjetër i së dielës mbi Sanaa la të vrarë një fëmijë dhe gjashtë të plagosur, po sipas agjencisë.

Ministria e Shëndetësisë e kontrolluar nga Huthi-t thotë se të paktën 272 persona janë vrarë që nga përshkallëzimi i luftimeve më 3 shtator 2026, kur konflikti i zgjeruar SHBA–Iran shpërtheu edhe në Jemen.

Sulmet në Jemen vijnë ndërsa Arabia Saudite zhvillon fushatë ajrore kundër Huthi-t të mbështetur nga Irani, pas sulmeve të tyre ndaj aeroporteve saudite — përfshirë sulmin e së shtunës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit, ku humbën jetën të paktën 13 persona dhe u plagosën mbi 300.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu