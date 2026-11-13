Malajzia heton nëse çipat e lidhur me SpeedMatrix u rieksportuan drejt vendeve të tjera
Ministria e Tregtisë thotë se po punon me doganat për të përcaktuar nëse çipat e sjellë në vend nga SpeedMatrix u rieksportuan, pas pretendimeve se firma mund të jetë përdorur për të dërguar drejt Kinës çipa të kufizuar nga SHBA-ja
Ministria e Tregtisë e Malajzisë tha të premten se po punon me autoritetet doganore për të përcaktuar nëse ndonjë çip i sjellë në vend nga SpeedMatrix, njësia vendase e firmës së kompjuterimit në re me bazë në Singapor, Megaspeed, është rieksportuar drejt vendeve të tjera, siç njofton Reuters.
Ministria reagoi ndaj pretendimeve se firma mund të jetë përdorur për të dërguar drejt Kinës çipa të kufizuar nga SHBA-ja, dhe shtoi se nuk ka dhënë kurrë miratim (clearance) për MegaSpeed International Pte Ltd apo për SpeedMatrix.
Ministria tha gjithashtu se po punon ngushtë me autoritetet në Singapor dhe në Shtetet e Bashkuara dhe po shqyrton masa të mëtejshme për forcimin e kontrolleve aty ku është e nevojshme.
Hetimi e vendos Malajzinë në qendër të përpjekjeve për kontrollin e rrugëve anësore të furnizimit me çipa të avancuar, ndërsa autoritetet po verifikojnë faktet.
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