⛈️
Tiranë 18°C · Stuhi 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,592 ▼0.35%
DOW 52,297 ▼0.36%
NASDAQ 25,366 ▼0.39%
NAFTA 88.19 ▼0.62%
ARI 3,922 ▲0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $69,130 ▼ -6.32% ETH $1,952 ▼ -4.99% XRP $1.0073 ▼ -3.56% SOL $78.9400 ▼ -5.19%
S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.19 ▼0.62 % ARI 3,922 ▲0.93 % S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.19 ▼0.62 % ARI 3,922 ▲0.93 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Grupi i punës i Trumpit për inteligjencën artificiale diskuton raportimin e sulmeve kibernetike të kryera me AI Malajzia heton nëse çipat e lidhur me SpeedMatrix u rieksportuan drejt vendeve të tjera Van Hollen sfidon Schumer-in për lider të mazhorancës në Senat: na duhet udhëheqje e re Tërmet 4,8 Rihter në det në jug të Kretës, epiqendra pranë Limeneve të Mirë Rafineria e naftës në Volgograd në flakë pas sulmit ukrainas me dronë, zjarre edhe në Rostov mbi Don
Menu
Teknologji

Malajzia heton nëse çipat e lidhur me SpeedMatrix u rieksportuan drejt vendeve të tjera

Ministria e Tregtisë thotë se po punon me doganat për të përcaktuar nëse çipat e sjellë në vend nga SpeedMatrix u rieksportuan, pas pretendimeve se firma mund të jetë përdorur për të dërguar drejt Kinës çipa të kufizuar nga SHBA-ja

· 1 min lexim
Wafer silikoni

Ministria e Tregtisë e Malajzisë tha të premten se po punon me autoritetet doganore për të përcaktuar nëse ndonjë çip i sjellë në vend nga SpeedMatrix, njësia vendase e firmës së kompjuterimit në re me bazë në Singapor, Megaspeed, është rieksportuar drejt vendeve të tjera, siç njofton Reuters.

Ministria reagoi ndaj pretendimeve se firma mund të jetë përdorur për të dërguar drejt Kinës çipa të kufizuar nga SHBA-ja, dhe shtoi se nuk ka dhënë kurrë miratim (clearance) për MegaSpeed International Pte Ltd apo për SpeedMatrix.

Ministria tha gjithashtu se po punon ngushtë me autoritetet në Singapor dhe në Shtetet e Bashkuara dhe po shqyrton masa të mëtejshme për forcimin e kontrolleve aty ku është e nevojshme.

Hetimi e vendos Malajzinë në qendër të përpjekjeve për kontrollin e rrugëve anësore të furnizimit me çipa të avancuar, ndërsa autoritetet po verifikojnë faktet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu