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Mali i Zi

Shumica e qytetarëve të Podgoricës duan zonë këmbësore drejt Goricës

Një anketë e Biciklo.me për ecjen dhe çiklizmin në Podgoricë tregon mbështetje të gjerë për një korridor të ri këmbësor drejt kodrës Gorica dhe për kthimin e rrugës "19. decembra" në zonë këmbësore.

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Siç njofton Portal Analitika, një anketë e Biciklo.me për ecjen dhe çiklizmin në Podgoricë tregon mbështetje të gjerë të qytetarëve për më shumë hapësira këmbësore në qytet.

Sipas anketës së Biciklo.me të cituar nga Portal Analitika, pothuajse nëntë në dhjetë të anketuar mbështesin një korridor të ri këmbësor drejt kodrës Gorica.

Mbështetje të fortë ka edhe kthimi në zonë këmbësore i rrugës “19. decembra” (Rruga 19 Dhjetori), pranë Stadiumit të Qytetit, të cilin e mbështesin 88% e të anketuarve.

Anketa nxjerr në pah edhe shqetësimin për sigurinë në rrugë: më shumë se 70% e këmbësorëve nuk ndihen të sigurt kur kalojnë rrugët në Podgoricë.

Rezultatet tregojnë se ecja në Podgoricë shihet nga qytetarët jo vetëm si çështje lëvizshmërie, por edhe sigurie, ndërsa mbështetja për korridorin këmbësor drejt Goricës dhe për zonën këmbësore në rrugën “19. decembra” mbetet e lartë.

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