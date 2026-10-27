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27 Tet 2026
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Mali i Zi

Karoviq: Synojmë marrëdhëniet më të mira me Malin e Zi, çështjet e hapura t’i zgjidhim në atmosferë vëllazërore

Kandidati i Listës Studentore, Nemanja Karoviq, tha në emisionin "Naglas" të TVCG-së se lëvizja synon marrëdhënie sa më të mira me Malin e Zi, me respekt të ndërsjellë për shtetësinë dhe sovranitetin.

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Ilija Srdanović, bartësi i listës studentore

Kandidati i Listës Studentore, Nemanja Karoviq, ka deklaruar se lëvizja synon marrëdhëniet më të mira të mundshme me Malin e Zi. Siç njofton CdM, Karoviq foli në emisionin “Naglas” të TVCG-së, ku paraqiti qëndrimin e lëvizjes për raportet mes dy vendeve.

Karoviq theksoi se çështjet e hapura mes Serbisë dhe Malit të Zi duhet të zgjidhen në një atmosferë vëllazërore. Sipas tij, kjo qasje duhet të shoqërohet me respekt të ndërsjellë për shtetësinë dhe sovranitetin e të dyja vendeve.

Lista Studentore, kandidati i së cilës është Karoviq, fitoi zgjedhjet parlamentare në Serbi. Deklarata e tij në atë emision u përqendrua pikërisht te nevoja që marrëdhëniet mes dy shteteve të ndërtohen mbi këtë respekt të ndërsjellë.

Analistët që folën në të njëjtin emision thanë se një ndryshim paqësor i pushtetit në Serbi mund të sjellë marrëdhënie më të shëndetshme në rajon. Vlerësimi i tyre e vendos deklaratën e Karoviqit në një kontekst më të gjerë rajonal, ku raportet mes vendeve shihen si pjesë e këtij ndryshimi.

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