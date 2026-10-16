Huthi-t marrin përgjegjësinë për sulmin ndaj selisë së qeverisë në Aden
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, tha se objekti i goditur në Aden strehonte një sallë operacionesh saudite, ndërsa kryeministri i Jemenit, i cili i mbijetoi sulmit ndaj pallatit al-Maashiq, e dënoi goditjen dhe tha se operacionet ushtarake do të vazhdojnë.
Huthi-t kanë marrë përgjegjësinë për sulmin me raketa ndaj selisë së qeverisë së Jemenit në Aden. Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, tha se objekti i goditur strehonte një sallë operacionesh saudite, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
Sulmi goditi pallatin al-Maashiq, selinë e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht, ku tymi u pa pranë kompleksit pas goditjes. Kryeministri i Jemenit dhe zyrtarë të tjerë i mbijetuan sulmit, të cilin autoritetet e përshkruan si një tentativë atentati. Sipas bilancit të raportuar nga ministri i Shëndetësisë, pesë persona u vranë dhe 16 u plagosën.
Kryeministri i Jemenit e dënoi sulmin dhe tha se operacionet ushtarake kundër Huthi-ve do të vazhdojnë. Marrja e përgjegjësisë nga grupi i mbështetur nga Irani e konfirmon përfshirjen e tij të drejtpërdrejtë në një nga goditjet më të rënda ndaj qeverisë jemenase në këtë fazë të luftës.
Sulmi ndaj Adenit vjen ndërsa luftimet mes Huthi-ve dhe forcave qeveritare janë përshkallëzuar në disa fronte dhe ndërsa grupi vazhdon goditjet ndaj objektivave në Arabinë Saudite, zhvillime që e kanë zgjeruar konfliktin përtej Jemenit.
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