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Teater

«ANON» hap premierën botërore në MCC Theater: kritika e ndarë për dramën e Anne Washburn mbi paranojën konspirative

Drama e re e autores së «Mr. Burns» u hap zyrtarisht më 14 tetor në Newman Mills Theater të New York-ut — interpretimi i Crystal Finn vlerësohet gjerësisht, ndërsa ndërtimi i veprës ndan kritikët; shfaqjet vazhdojnë deri më 1 nëntor

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Premiera botërore e dramës së re të Anne Washburn, «ANON: a tempest at our kitchen table», u hap zyrtarisht mbrëmjen e 14 tetorit në MCC Theater të New York-ut dhe kritikat e para tashmë janë publikuar, siç njofton Playbill. Produksioni, që shënon hapjen e sezonit të 40-vjetorit të MCC-së, luhet në Newman Mills Theater, në hapësirën Robert W. Wilson MCC Theater Space, dhe do të vazhdojë deri më 1 nëntor. Vlerësimet kanë mbërritur nga media si The New York Times, TheaterMania, New York Stage Review dhe Talkin Broadway.

Në qendër të veprës është Jeanie, një krijuese përmbajtjesh në TikTok nga një periferi e Teksasit, e zhytur në teori konspirative. Kur fqinjët përballë shtëpisë së saj ngrenë një flamur të komunitetit LGBTQ, përplasja mes fantazisë së ushqyer nga interneti dhe realitetit të jetës së përditshme e detyron atë të vërë në dyshim sa i njeh në të vërtetë njerëzit me të cilët jeton. Crystal Finn interpreton Jeanie-n, ndërsa Jeremy Shamos dhe Jeff Biehl luajnë çiftin e fqinjve, Andrew Garman bashkëshortin e saj dhe Izabel Mar vajzën adoleshente.

Pritja e kritikës ka qenë e ndarë. Sipas TheaterMania, drama është një vështrim i menduar, ndonëse i shpërndarë, mbi paranojën konspirative që po përhapet në jetën amerikane, dhe interpretimi i Finn vlerësohet si veçanërisht i arrirë. Më i rezervuar është Culture Sauce, që e vlerëson produksionin me dy nga pesë yje dhe vëren se përplasja dramatike e ndërtuar me kujdes nuk shpërthen kurrë plotësisht, ndërsa personazhi kryesor mbetet i skicuar në mënyrë të pabarabartë.

Regjinë e mban Anne Kauffman, bashkëpunëtore e vjetër e Washburn-it, autores së njohur për dramën post-apokaliptike «Mr. Burns». Ekipi krijues përfshin kolektivin dots për skenografinë, Brenda Abbandandolo për kostumet, Cha See për ndriçimin, Tei Blow për zërin dhe Jared Mezzocchi për projeksionet — një ansambël që, sipas kritikëve, i jep veprës një atmosferë tensioni edhe në skenat më të qeta.

«ANON» luhet për një sezon të kufizuar deri më 1 nëntor, me një kohëzgjatje prej rreth dy orësh e dhjetë minutash, përfshirë pushimin. Për MCC Theater, produksioni është njëkohësisht hapja e sezonit jubilar dhe një provë e qartë e linjës së tij programore: teatër i ri amerikan që merr përsipër temat më të nxehta të momentit, edhe kur përgjigjet që ofron janë të pakëndshme.

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