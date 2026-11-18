Nata e NHL-së: McDavid barazon Gretzky-n me serinë prej 23 ndeshjesh, Kuemper mbyll portën në Boston dhe Schaefer bën hat trick-un e parë në karrierë
Nata e së martës, 17 nëntor 2026, solli tetë ndeshje të përfunduara të NHL-së, dhe sipas NHL.com, tre histori dolën në pah: Connor McDavid barazoi Wayne Gretzky-n, Darcy Kuemper regjistroi shutout-in e 40-të në karrierë dhe Matthew Schaefer realizoi hat trick-un e parë në karrierë.
Oilers 5, Panthers 2: McDavid barazon Gretzky-n
Edmonton Oilers fituan 5-2 te Florida Panthers, sipas NHL.com, për fitoren e gjashtë radhazi. Connor McDavid shënoi një gol dhe dha një asist, duke e zgjatur serinë e pikëve në hapje të sezonit në 23 ndeshje — duke barazuar Wayne Gretzky-n (1988-89) për serinë e katërt më të gjatë të tillë në historinë e NHL-së — dhe duke e kaluar Gretzky-n për pikët më të shumta në power-play në historinë e klubit (441). Vasily Podkolzin shënoi dy gola dhe dha një asist, ndërsa Leon Draisaitl dhe Kasperi Kapanen shënuan nga një gol dhe dhanë nga dy asiste; Draisaitl shënoi në portë të zbrazët në 19:27 të periodës së tretë, goli i tij i 21-të i sezonit. Edmonton kryesoi 4-0 pas golave të Kapanen (9:57) dhe McDavid në power-play (16:27) në periodën e parë, si dhe dy golave të Podkolzin (8:08 dhe 14:23 në power-play) në të dytën. Matthew Tkachuk shënoi dy herë në të tretën (13:51 dhe 16:50) dhe e zgjati serinë e pikëve në nëntë ndeshje për Floridën (12-8-3). Devon Levi bëri 20 pritje për Oilers (17-3-3), ndërsa Jacob Markstrom ndali 13 gjuajtje për Panthers.
Kings 3, Bruins 0: Kuemper mbyll portën
Los Angeles Kings fituan 3-0 te Boston Bruins, sipas NHL.com. Darcy Kuemper bëri 29 pritje për shutout-in e 40-të në karrierë, të parin këtë sezon, duke u bërë portieri i pestë aktiv që arrin 40 shutout-e; ai ndali gjithashtu Morgan Geekie në një penallti në periodën e tretë dhe asistoi në golin në portë të zbrazët. Mats Zuccarello shënoi golin e fitores në 15:46 të periodës së parë, Andre Lee e bëri 2-0 në 16:35 të së dytës, ndërsa Erik Gustafsson (një gol, një asist) shënoi në portë të zbrazët në 16:53 të së tretës. Kings (6-11-2) i dhanë fund serisë prej katër humbjesh, ndërsa Bruins u mbyllën pa gol për herë të parë këtë sezon dhe humbën të tretën radhazi; Michael DiPietro bëri 19 pritje.
Islanders 5, Blue Jackets 1: Hat trick-u i parë i Schaefer
New York Islanders mundën Columbus Blue Jackets 5-1, sipas NHL.com. Matthew Schaefer realizoi hat trick-un e parë në karrierë — hat trick-u i parë nga një mbrojtës i Islanders që nga Denis Potvin më 4 mars 1982, dhe vetëm i treti nga një mbrojtës në historinë e klubit; ai ka 10 pikë gjatë një serie prej gjashtë ndeshjesh me pikë. Anthony Duclair dhe Tony DeAngelo shënuan nga një gol dhe dhanë nga një asist, Mathew Barzal dha dy asiste dhe Ilya Sorokin bëri 28 pritje; Islanders (10-6-4) fituan të tretën radhazi. Zach Werenski shënoi golin e vetëm të Columbus (7-12-0), që humbi të pestën radhazi.
Flyers 4, Sabres 3: Dvorak vendos fitoren
Philadelphia Flyers mundën Buffalo Sabres 4-3, sipas NHL.com. Christian Dvorak shënoi golin e fitores në periodën e tretë dhe shtoi një asist; Jamie Drysdale shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Owen Tippett dhe Travis Sanheim (në fillim të së tretës) shënuan gjithashtu; Matvei Michkov dha dy asiste, duke e zgjatur serinë e pikëve në pesë ndeshje; Joseph Woll bëri 16 pritje. Flyers (7-11-6) janë 3-1-1 në pesë ndeshjet e fundit. Tage Thompson shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Mattias Samuelsson dhe Jiri Kulich shënuan për Buffalo (8-9-4), që humbi të pestën radhazi (0-4-1); Alex Lyon bëri 29 pritje. Philadelphia u kthye nga disavantazhet 1-0 dhe 2-1.
Senators 2, Jets 1: Goli i parë i Boucher në debutim
Ottawa Senators fituan 2-1 te Winnipeg Jets, sipas NHL.com. Tyler Boucher shënoi golin e parë në NHL në debutimin e tij, në 4:04 të periodës së dytë, 58 sekonda pas golit në power-play të Drake Batherson në 3:06; Linus Ullmark bëri 19 pritje. Senators (14-6-2) fituan të tretën radhazi dhe kanë pikë në tetë nga nëntë ndeshjet e fundit. Viggo Bjorck shënoi golin e parë në NHL në 9:24 të së dytës për Winnipeg; Stuart Skinner bëri 25 pritje; Jets (10-9-3) panë të mbyllet seria e tyre prej gjashtë fitoresh.
Lightning 5, Capitals 2: Guentzel shënon dy herë
Tampa Bay Lightning mundën Washington Capitals 5-2, sipas NHL.com. Jake Guentzel shënoi dy herë; Sam O’Reilly shënoi golin e parë në NHL në 2:11 të periodës së parë; Charle-Edouard D’Astous dhe Anthony Cirelli shënuan gjithashtu; Nikita Kucherov dha dy asiste në ndeshjen e tij të 900-të në NHL; Lightning (14-5-2) u përmirësuan në 9-1-0 në shtëpi. Alex Tuch dhe Ryan Leonard shënuan për Washington (10-9-0), që humbi të tretën radhazi; Logan Thompson bëri 20 pritje. Ishte ndeshja e fundit e sezonit të rregullt e Alex Ovechkin në Tampa Bay.
Blackhawks 6, Maple Leafs 3: Bedard largohet i dëmtuar
Chicago Blackhawks mundën Toronto Maple Leafs 6-3, sipas NHL.com. Tyler Bertuzzi shënoi dy gola dhe dha një asist, Frank Nazar shënoi dy herë dhe Sam Rinzel dha tre asiste; Oliver Moore shënoi gjithashtu. Connor Bedard shënoi në 18:51 të periodës së dytë për ta bërë 3-2, pastaj u largua herët në të tretën me një dëmtim të dukshëm në shpatullën e djathtë gjatë një faceoff-i dhe nuk u kthye. Spencer Knight bëri 31 pritje, sipas Reuters. Chicago u shkëput me tre gola në 3:03 në të tretën (Bertuzzi në power-play 9:07, Moore 11:21, Bertuzzi 12:10), pasi John Tavares e kishte ngushtuar në 4-3 në 11:09. Easton Cowan, Teddy Blueger dhe Tavares shënuan për Toronto, që humbi të shtatën radhazi — seria më e gjatë që nga marsi 2015. Ndeshja shënoi 100-vjetorin e ndeshjes së parë të Blackhawks në NHL.
Wild 7, Predators 3: Eriksson Ek udhëheq festën e golave
Minnesota Wild shkatërruan Nashville Predators 7-3, sipas NHL.com. Joel Eriksson Ek shënoi një gol dhe dha tre asiste — ndeshja e tij e tretë në karrierë me katër ose më shumë pikë; Matt Boldy shënoi dy gola dhe dha një asist; Kirill Kaprizov dha tre asiste; Marcus Foligno, Maxim Shabanov, Brock Faber dhe Blake Coleman shënuan nga një herë; Quinn Hughes dhe Jared Spurgeon dhanë nga dy asiste; Jesper Wallstedt bëri 25 pritje për fitoren e tij të 15-të, më të shumtën në ligë. Minnesota (16-3-4) fitoi të katërtën radhazi, ka një seri prej 12 ndeshjesh me pikë (10-0-2) dhe është 6-0-2 në shtëpi — ekipi i vetëm pa humbje në kohën e rregullt në shtëpi. Wild shënuan pesë golat e parë, katër në periodën e parë (Faber 4:20, Coleman 8:59, Shabanov 17:56, Boldy 18:39; Boldy në power-play 0:59 të së dytës). Nicolas Hague (një gol, një asist), Filip Forsberg dhe Jonathan Marchessault shënuan për Nashville (11-6-5), që ka humbur dy radhazi pas një serie prej shtatë fitoresh; Justus Annunen u tërhoq pasi lejoi gjashtë gola nga 20 gjuajtje, ndërsa Juuse Saros e zëvendësoi.
Dallas Stars kundër Vegas Golden Knights dhe Calgary Flames kundër San Jose Sharks nuk kishin përfunduar në momentin e kontrollit dhe do të mbulohen në kontrollin tjetër.
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