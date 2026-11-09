Trump e quan shefin e Nvidia-s “të ndershëm”: nuk kam folur me të për akuzat
Presidenti amerikan tha se Jensen Huang është "njeri i mirë" që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për vendin, ndërsa Nvidia ka nisur një hetim të pavarur nëse drejtuesi i saj ishte shënjestër e një përpjekjeje spiunazhi të huaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e quajti të dielën drejtorin ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, një person të ndershëm dhe vlerësoi kontributin e tij për vendin, por tha se nuk ka folur me të për akuzat për një marrëdhënie me një biznesmene kineze që dyshohet se i kalonte informacione Pekinit, siç njofton Reuters.
“Nuk kam folur me të për këtë. E di vetëm se është njeri i mirë, por kurrë nuk i dihet se çfarë po ndodh”, u tha Trump gazetarëve, sipas Reuters. “Shpresoj që gjithçka të jetë në rregull.”
“Mendoj se ai është një djalë i ndershëm”, shtoi presidenti, duke thënë se Huang ka bërë “një punë të jashtëzakonshme për vendin tonë”. Ai shtoi gjithashtu: “Mendoj se ai ndoshta ka një shpjegim për këtë. Duhet ta dëgjoni.”
I pyetur nëse do ta merrte Huang-un në udhëtimin e tij në Azi javën e ardhshme, Trump u përgjigj: “Nuk e di, por me siguri do ta merrja.”
Siç njofton Reuters, Nvidia deklaroi të dielën se po heton nëse Huang ka qenë shënjestër e një përpjekjeje spiunazhi nga një shërbim i huaj, pas raportimeve në media se ai kishte një marrëdhënie të ngushtë me biznesmenen kineze që dyshohet se i kalonte informacione Pekinit.
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