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09 Nën 2026
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Teknologji

Trump e quan shefin e Nvidia-s “të ndershëm”: nuk kam folur me të për akuzat

Presidenti amerikan tha se Jensen Huang është "njeri i mirë" që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për vendin, ndërsa Nvidia ka nisur një hetim të pavarur nëse drejtuesi i saj ishte shënjestër e një përpjekjeje spiunazhi të huaj.

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Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e quajti të dielën drejtorin ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, një person të ndershëm dhe vlerësoi kontributin e tij për vendin, por tha se nuk ka folur me të për akuzat për një marrëdhënie me një biznesmene kineze që dyshohet se i kalonte informacione Pekinit, siç njofton Reuters.

“Nuk kam folur me të për këtë. E di vetëm se është njeri i mirë, por kurrë nuk i dihet se çfarë po ndodh”, u tha Trump gazetarëve, sipas Reuters. “Shpresoj që gjithçka të jetë në rregull.”

“Mendoj se ai është një djalë i ndershëm”, shtoi presidenti, duke thënë se Huang ka bërë “një punë të jashtëzakonshme për vendin tonë”. Ai shtoi gjithashtu: “Mendoj se ai ndoshta ka një shpjegim për këtë. Duhet ta dëgjoni.”

I pyetur nëse do ta merrte Huang-un në udhëtimin e tij në Azi javën e ardhshme, Trump u përgjigj: “Nuk e di, por me siguri do ta merrja.”

Siç njofton Reuters, Nvidia deklaroi të dielën se po heton nëse Huang ka qenë shënjestër e një përpjekjeje spiunazhi nga një shërbim i huaj, pas raportimeve në media se ai kishte një marrëdhënie të ngushtë me biznesmenen kineze që dyshohet se i kalonte informacione Pekinit.

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