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Teknologji

Trump: rreziqet e inteligjencës artificiale mund të menaxhohen, nuk e kam problem me masat mbrojtëse

Presidenti amerikan tha në emisionin "60 Minutes" të CBS-së se është i hapur për bashkëpunim me demokratët për masa mbrojtëse në fushën e inteligjencës artificiale, por paralajmëroi se rregullat nuk duhet ta lënë SHBA-në pas Kinës.

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Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se rreziqet që sjell inteligjenca artificiale mund të menaxhohen dhe ka sinjalizuar hapje ndaj masave mbrojtëse, duke i thënë emisionit “60 Minutes” të CBS-së se “nuk e ka problem me masat mbrojtëse”, siç njofton Reuters.

I pyetur nëse Shtetet e Bashkuara duhet t’i pranojnë këto rreziqe për të qëndruar përpara Kinës, Trump tha se rreziqet janë të menaxhueshme dhe shprehu gatishmëri për të punuar me demokratët për masa mbrojtëse, raporton Reuters.

Megjithatë, ai shtoi se nuk dëshiron që rregulloret ta vendosin SHBA-në në një “pozicion të dytë të thellë” pas Kinës, për të cilën tha se nuk ka kufizime të tilla.

Sipas Reuters, Trump më parë ka favorizuar që kompanitë e teknologjisë të vetërregullohen, në vend të kufizimeve gjithëpërfshirëse qeveritare. Komentet e tij të fundit sugjerojnë një hapje ndaj masave mbrojtëse, megjithëse mbetet e paqartë se në çfarë niveli do të vendosen ato.

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