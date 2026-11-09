MLS publikon kalendarin e plotë të Raundit të Parë, Inter Miami luan me Columbusin më 21 nëntor
MLS publikoi të dielën, më 8 nëntor, kalendarin e plotë të Raundit të Parë të Audi 2026 MLS Cup Playoffs, sipas njoftimit zyrtar të MLS-së të dielën, dhe tani çdo skuadër e di datën, orën dhe stadiumin e ndeshjes së saj të parë. Raundi i Parë luhet në formatin më i miri nga tre ndeshjet, me sistemin shtëpi-jashtë-shtëpi: Ndeshja 1 luhet në shtëpinë e skuadrës me renditjen më të lartë, Ndeshja 2 në shtëpinë e skuadrës me renditjen më të ulët, dhe Ndeshja 3, nëse duhet, përsëri në shtëpinë e skuadrës me renditjen më të lartë. Skuadra e parë që fiton dy ndeshje kalon në Gjysmëfinalet e Konferencës. Nëse një ndeshje është e barabartë pas kohës së rregullt, si në Wild Card ashtu edhe në serinë më i miri nga tre, nuk luhet kohë shtesë, por fituesi vendoset me penallti.
Playoff-i hapet me Wild Card të enjten, më 19 nëntor. Në Lindje, Orlando City, e teta, pret FC Cincinnati, të nëntin, në orën 7:30 pasdite sipas orës lindore, në Inter&Co Stadium, ndërsa në Perëndim, Seattle Sounders, e teta, pret Real Salt Lake, të nëntin, në orën 10 pasdite sipas orës lindore, në Lumen Field. Të dyja ndeshjet transmetohen në Apple TV.
Ndeshjet 1 të Raundit të Parë nisin të shtunën, më 21 nëntor, me tre ndeshje në Apple TV. New England Revolution, e treta, pret Philadelphia Union, të gjashtin, në orën 2 pasdite sipas orës lindore, në Gillette Stadium. FC Dallas, i dyti, pret Portland Timbers, të shtatin, në orën 4 pasdite sipas orës lindore, në Toyota Stadium. Inter Miami, i dyti, pret Columbus Crew, të shtatin, në orën 6 pasdite sipas orës lindore, në Nu Stadium, në ndeshjen e parë të MLS Cup Playoffs në Nu Stadium.
Të dielën, më 22 nëntor, Nashville SC, i pari, pret fituesin e Orlando City kundër FC Cincinnati në orën 4 pasdite sipas orës lindore, në GEODIS Park, në Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN dhe RDS. Chicago Fire, i katërti, pret Charlotte FC, të pestin, në orën 6:30 pasdite sipas orës lindore, në SeatGeek Stadium, në të njëjtat kanale. Vancouver Whitecaps, i pari, pret fituesin e Seattle Sounders kundër Real Salt Lake në orën 8:30 pasdite sipas orës lindore, në BC Place, në Apple TV, TSN dhe RDS.
Të hënën, më 23 nëntor, St. Louis CITY, i treti, pret LAFC, të gjashtin, në orën 8 pasdite sipas orës lindore, në Energizer Park, në Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN dhe RDS. Të martën, më 24 nëntor, San Jose Earthquakes, i katërti, pret Houston Dynamo, të pestin, në orën 10 pasdite sipas orës lindore, në PayPal Park, në të njëjtat kanale.
Ndeshjet 2 luhen të premten, më 27 nëntor, dhe të shtunën, më 28 nëntor. Të premten, Columbus Crew pret Inter Miami në orën 8 pasdite sipas orës lindore, në ScottsMiracle-Gro Field, ndërsa fituesi i Seattle Sounders kundër Real Salt Lake pret Vancouver Whitecaps në orën 10 pasdite sipas orës lindore, në Lumen Field ose në America First Field. Të shtunën, Charlotte FC pret Chicago Fire në orën 12:30 pasdite sipas orës lindore, në Bank of America Stadium; Houston Dynamo pret San Jose Earthquakes në orën 2:30 pasdite sipas orës lindore, në Shell Energy Stadium; Philadelphia Union pret New England Revolution në orën 4:30 pasdite sipas orës lindore, në Subaru Park; fituesi i Orlando City kundër FC Cincinnati pret Nashville SC në orën 6:30 pasdite sipas orës lindore, në Inter&Co Stadium ose në TQL Stadium; LAFC pret St. Louis CITY në orën 8:30 pasdite sipas orës lindore, në BMO Stadium; dhe Portland Timbers pret FC Dallas në orën 10:30 pasdite sipas orës lindore, në Providence Park.
Ndeshjet 3, nëse duhen, luhen të mërkurën, më 2 dhjetor, të gjitha në shtëpinë e skuadrës me renditjen më të lartë, në Apple TV, me orët që do të shpallen më vonë. Ato janë: Nashville SC në GEODIS Park, Inter Miami në Nu Stadium, New England Revolution në Gillette Stadium, Chicago Fire në SeatGeek Stadium, Vancouver Whitecaps në BC Place, FC Dallas në Toyota Stadium, St. Louis CITY në Energizer Park dhe San Jose Earthquakes në PayPal Park.
Pas Raundit të Parë, Gjysmëfinalet e Konferencës luhen të shtunën, më 5 dhjetor, deri të dielën, më 6 dhjetor, dhe Finalet e Konferencës të premten, më 11 dhjetor, deri të shtunën, më 12 dhjetor. Finalja e madhe, MLS Cup 2026, luhet të premten, më 18 dhjetor, në orën 8 ose 9 pasdite sipas orës lindore, në Apple TV, FOX, FOX Deportes, TSN dhe RDS.
Të gjitha ndeshjet e playoff-it transmetohen në Apple TV në më shumë se 100 vende dhe rajone, pa bllokime gjeografike. Ndeshje të zgjedhura transmetohen gjithashtu në FS1, FOX Deportes, TSN dhe RDS, ndërsa finalja e MLS Cup transmetohet edhe në FOX, FOX Deportes, TSN dhe RDS. Sfida e parashikimit të MLS, Bracket Challenge, është tashmë e hapur në mlssoccer.com/bracketchallenge.
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