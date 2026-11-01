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Teknologji

Binance rifillon tërheqjet pas hakimit rekord: kompania ka mbuluar 95% të 6.3 miliardë dollarëve të vjedhur

Faza e parë e tërheqjeve nis të dielën për 15 kriptoasete, ndërsa FBI-ja ia atribuon sulmin njësisë koreano-veriore TraderTraitor

· 3 min lexim

Binance, bursa më e madhe e kriptomonedhave në botë, njoftoi të dielën se do të rifillojë tërheqjet e klientëve, pasi ka mbuluar 95% të 6.3 miliardë dollarëve në tokenë të vjedhur nga platforma e saj në atë që konsiderohet grabitja dixhitale më e madhe e regjistruar ndonjëherë, siç njofton Reuters. Faza e parë e tërheqjeve nis mes orës 06:00 dhe 09:00 GMT dhe përfshin 15 kriptoasete, mes tyre bitcoin, ether, XRP dhe dogecoin.

Sipas raportimit të Reuters, kompania tha të dielën se ka mbuluar 6 miliardë dollarë kriptomonedha të vjedhura duke blerë tokenë zëvendësues me paratë e saj. Pjesa e mbetur prej 5% përbëhet nga asete më pak likuide, për të cilat mund të duhet më shumë kohë për t’u siguruar sasitë e nevojshme. Binance ka vënë mënjanë rreth 6.34 miliardë dollarë fonde të kompanisë për të mbuluar humbjet, ndërsa paratë për tokenët zëvendësues erdhën nga fondi i saj i sigurisë për përdoruesit SAFU prej 1 miliard dollarësh, nga Fondi i Sigurimit të Kontratave të Ardhshme dhe nga thesari i korporatës. Bashkudrejtuesja ekzekutive Yi He tha të shtunën se do të përdoret 50% e fondeve të SAFU-së, ndërsa kompania është angazhuar ta ripopojë fondin në rreth 1 miliard dollarë.

Zhvillimi tjetër i ri është qëndrimi zyrtar i FBI-së: byroja federale tha të shtunën se pas sulmit qëndron njësia shtetërore koreano-veriore e njohur si TraderTraitor. Hetuesit kanë vërejtur anëtarët e njësisë duke i konvertuar asetet e vjedhura në kriptomonedhën ether dhe presin pastrim të mëtejshëm të tyre përmes teknologjive të lidhura, siç njofton Reuters. Koreja e Veriut, e cila prej vitesh mohon përdorimin e njësive kibernetike shtetërore për spiunazh dhe vjedhje financiare, nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Presidenti amerikan Donald Trump, ndërkaq, tha të shtunën se SHBA-ja ende nuk është e sigurt nëse Koreja e Veriut është e përfshirë: “Nuk e dimë nëse është Koreja e Veriut — por nëse është, do të flasim me Korenë e Veriut për këtë”, u tha Trump gazetarëve.

Pjesa më e madhe e vjedhjes u krye për rreth 20 minuta duke filluar nga mbrëmja e së enjtes dhe mbante ngjashmëri me sulme të mëparshme të mëdha që u janë atribuar Koresë së Veriut, sipas firmave amerikane të analizës së blockchain-it TRM Labs dhe Chainalysis. Binance ka bashkëpunuar me partnerë të industrisë për të ngrirë një pjesë të aseteve të prekura — rreth 3 miliardë dollarë ishin lokalizuar deri të premten — dhe ka përsëritur se do ta mbajë vetë ndikimin financiar të fondeve të vjedhura. Bashkudrejtuesi tjetër ekzekutiv, Richard Teng, e ka quajtur shkeljen një “sulm kompleks” që përfshinte një laptop të komprometuar dhe softuer keqdashës të projektuar për të fshirë gjurmët e aktivitetit.

Sipas Reuters, Binance numëron 335 milionë përdorues të regjistruar në mbarë botën dhe mbante rreth 162.8 miliardë dollarë asete në ruajtje sipas raportit të saj vjetor 2025. Incidenti i shtohet një vargu vjedhjesh të kriptomonedhave: vitin e kaluar, sulmuesit vodhën 2.9 miliardë dollarë në kriptomonedha në pothuajse 150 sulme, sipas studiuesve të TRM Labs.

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