Macron kërcënon të braktisë negociatat për buxhetin e BE-së nëse nuk ka marrëveshje deri në dhjetor
Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi se nuk do të vazhdojë negociatat për buxhetin shtatëvjeçar 2028-2034 të BE-së pas dhjetorit, nëse liderët nuk arrijnë marrëveshje në samitin e 17-18 dhjetorit, duke kritikuar propozimin e António Costa-s për shkurtimin e 44 miliardë eurove të tjera.
Presidenti francez Emmanuel Macron po kërcënon të braktisë negociatat për buxhetin shumëvjeçar të Bashkimit Evropian, nëse vendet anëtare nuk arrijnë marrëveshje deri në fund të vitit, siç njofton Politico. “Është e qartë për presidentin se nuk është e mundur të vazhdohen këto negociata përtej dhjetorit”, u tha gazetarëve të mërkurën një zyrtar i zyrës së Macron-it, nëse liderët nuk gjejnë marrëveshje në Këshillin Evropian të 17-18 dhjetorit.
Paralajmërimi rrit presionin mbi presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, i cili drejton bisedimet, dhe mbi vendet e tjera të BE-së, përpara samitit të jashtëzakonshëm në Bruksel të enjten dhe të premten. Macron largohet nga posti pranverën e ardhshme, sepse kushtetuta nuk e lejon të kandidojë për një mandat të tretë radhazi, dhe ai u ka thënë tashmë liderëve të tjerë se nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë negociatat për buxhetin 2028-2034 në vitin e ri.
Zyra e Macron-it kritikoi hapur propozimin e Costa-s për të shkurtuar edhe 44 miliardë euro të tjera nga buxheti i planifikuar shtatëvjeçar, edhe pse propozimi mbron disa nga zërat e preferuar të Francës, si subvencionet për fermerët. Macron drekoi me Costa-n të martën në Paris, ndërsa të mërkurën pasdite priti në Élysée përfaqësuesit e organizatave kryesore të fermerëve dhe u premtoi se Politika e Përbashkët Bujqësore “do të jetë tema numër një dhe objektivi numër një për Francën” në takimin e kësaj jave të Këshillit Evropian.
Sipas zyrtarit të Élysée-së, propozimi i Costa-s nuk u përgjigjet kërkesave kryesore franceze, përfshirë ngritjen e burimeve të veta që BE-ja i mbledh drejtpërdrejt për të financuar buxhetin. Zyra e presidentit paralajmëroi gjithashtu se propozimi jep pak siguri se taksat e reja në nivel BE-je do të shohin ndonjëherë dritën, pasi ato do të duhej të miratoheshin me votë të veçantë pas negociatave buxhetore; Franca mbështet taksën e re digjitale të propozuar nga Costa dhe Komisioni Evropian, por paralajmëroi se do të jetë e vështirë të binden të gjitha vendet e BE-së.
Në garën presidenciale franceze të vitit 2027, kandidatja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, e cila kryeson në sondazhe, i ka akuzuar vazhdimisht institucionet e BE-së dhe presidentin francez se po i përshpejtojnë qëllimisht negociatat buxhetore për ta lënë atë jashtë procesit. Ajo është zotuar të ulë ndjeshëm kontributin e Francës në buxhetin e BE-së dhe ta shndërrojë Komisionin Evropian në një “sekretariat” të vendeve anëtare, nëse zgjidhet.
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