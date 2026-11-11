Pierrakakis: qëllimi i përbashkët është mbështetja e qytetarëve përballë një dimri të vështirë
Ministri grek i Ekonomisë dhe Financave dhe president i Eurogrupit, Kyriakos Pierrakakis, tha në Euronews se Evropa ka hyrë në epokën e kostos së lartë të kapitalit dhe se mbështetja për familjet duhet të jetë e përkohshme dhe e shënjestruar, me përparësi për më të cenuarit.
Ministri grek i Ekonomisë Kombëtare dhe Financave, njëherësh president i Eurogrupit, Kyriakos Pierrakakis, deklaroi se qëllimi i përbashkët i qeverive evropiane është të mbështesin qytetarët për të përballuar sfidat e një dimri veçanërisht të vështirë. Në një intervistë për emisionin “Europe Today” të Euronews, me gazetarin Stefan Grobe, siç njofton Ekathimerini, Pierrakakis foli për krizën energjetike, inflacionin dhe nevojën e koordinimit mes ministrave evropianë të Financave.
Sipas raportimit të agjencisë greke të lajmeve APE-MPE, të përcjellë nga mediat greke, Pierrakakis theksoi se inflacioni, sipas të dhënave të Eurostat, ndodhet në 4% dhe kjo lidhet në masë të madhe me rritjen e çmimeve të energjisë. Mbështetja për qytetarët, tha ai, merr forma të ndryshme në varësi të mundësive fiskale të çdo vendi, por nevojiten edhe masa të përkohshme dhe të shënjestruara, të përshtatura me nevojat e qytetarëve, që të mbështesin veçanërisht më të cenuarit dhe ata që kanë më shumë nevojë. Përgjigjja më e qëndrueshme, sipas tij, mbetet investimi në infrastrukturën energjetike.
Ministri grek nënvizoi se epoka e parasë së lirë ka marrë fund dhe se Evropa vepron tashmë në një mjedis me kosto më të lartë kapitali: rendimenti mesatar i obligacioneve dhjetëvjeçare ishte 1,1% në vitin 2016, ndërsa sot ndodhet në 4%. Ai përmendi edhe deficitet fiskale mesatare të dyfishuara krahasuar me një dekadë më parë, shpenzimet e rritura dhe nevojat më të mëdha për investime.
Duke folur për përvojën greke të krizës, Pierrakakis tha se sot në Evropë ka pesë vende me suficit fiskal në terma nominalë — Danimarka dhe katër vendet që zbatuan programe shpëtimi dekadën e kaluar — dhe se Greqia ndodhet në një pozicion force fiskale. Për Gjermaninë, ai tha se ajo zotëron mundësi të mëdha prodhuese dhe se “Evropa ka nevojë për Gjermaninë dhe Gjermania ka nevojë për Evropën”, duke veçuar si përparësi të Eurogrupit Bashkimin e Tregjeve të Kapitalit dhe Bashkimin Bankar.
Intervista preku edhe shpenzimet e mbrojtjes, pas pjesëmarrjes së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në takimin e ministrave të Financave. Pierrakakis theksoi se çdo euro e shpenzuar duhet të japë vlerën maksimale, se Evropa nuk bën mjaftueshëm prokurime të përbashkëta në mbrojtje dhe se nevojitet më shumë ndëroperueshmëri mes sistemeve mbrojtëse.
Për pasardhësen ose pasardhësin e Christine Lagarde në krye të Bankës Qendrore Evropiane, ai tha se Lagarde ka njoftuar se do të qëndrojë në detyrë deri më 7 shkurt dhe se, idealisht, vendimi zyrtar duhet të merret deri në fund të vitit, në dhjetor. Sipas tij, në lojë janë tri poste — presidenti, kryeekonomisti dhe një anëtar i Bordit Ekzekutiv — që shumë i trajtojnë si një paketë të vetme; vendimi merret në nivel udhëheqësish, ndërsa Eurogrupi do ta lehtësojë procesin.
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