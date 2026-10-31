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Konflikti SHBA - Iran

Pakistani “me kujdes optimist” për ndërmjetësimin SHBA–Iran; zëdhënësi ushtarak: Irani mund t’i bashkohet Paktit të Mekës

Zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze, gjeneral-lejtnant Ahmed Sharif Chaudhry, tha se shefi i ushtrisë Asim Munir ka qenë dy herë këtë muaj në Teheran dhe se Pakistani, pa qenë palë në konfliktin e Jemenit, është i angazhuar për mbrojtjen e Arabisë Saudite dhe të vendeve të shenjta.

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Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Field Marshal Asim Munir (Foto: Wikimedia Commons)

Pakistani është “me kujdes optimist” për përpjekjet e ndërmjetësimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, deklaroi zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze, gjeneral-lejtnant Ahmed Sharif Chaudhry, siç njofton Al Jazeera, duke cituar intervistën e tij për Reuters-in.

Sipas Chaudhry-t, shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, ka qenë dy herë këtë muaj në Teheran — të hënën së bashku me zyrtarë sauditë e turq — në kuadër të përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftës, ndërsa Islamabadi mban kontakte me të gjitha palët.

Zëdhënësi theksoi se Pakistani nuk është palë në konfliktin e Jemenit, por është i angazhuar për mbrojtjen e Arabisë Saudite dhe të vendeve të shenjta. Ai shtoi se Irani mund t’i bashkohet Paktit të Mekës — marrëveshjes mes Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë, të nënshkruar më 7 gusht — nëse kështu vendosin udhëheqësit politikë.

Deklaratat vijnë ndërsa ndërmjetësimi katarik dhe pakistanez po intensifikohet: të premten ndërmjetësit katarikë mbërritën në Teheran me propozime të rishikuara për t’i dhënë fund luftës dhe ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi u takua në Doha me kryeministrin e Katarit.

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