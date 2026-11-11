Sanders dhe Slotkin nuk e mbështesin Schumer-in për lider të mazhorancës: koha është për ndryshim
Pas mbledhjes me dyer të mbyllura të grupit demokrat të Senatit të martën, dy senatorët kërkuan gjak të ri në udhëheqje, ndërsa Schumer u përgjigj se është i sigurt se do të zgjidhet.
Pas mbledhjes me dyer të mbyllura të grupit demokrat të Senatit të martën, senatorja Elissa Slotkin e Michigan-it dhe senatori Bernie Sanders i Vermont-it dolën në një konferencë të përbashkët shtypi për të kërkuar gjak të ri në udhëheqjen e demokratëve në Senat, siç njofton The Washington Sun. Asnjëri prej tyre nuk tha se do të garojë vetë për postin, por të dy e bënë të qartë se mbështetja e tyre për liderin aktual nuk është e garantuar.
Slotkin tha se nuk po e kërkon aktivisht detyrën. “Nuk po e kërkoj aktivisht këtë detyrë. Po kërkoj ndryshim,” u shpreh ajo, duke shtuar se ekipi udhëheqës duhet të qeverisë për njerëzit e shteteve blu, vjollcë dhe të kuqe. Ajo tha se mund të votojë për Schumer-in, por së pari do të shohë një plan se si demokratët do të qeverisin ndryshe, çfarë do të bëjnë në 100 ditët e para për të vënë para në xhepat e njerëzve dhe si do të komunikojnë ndryshe.
Sanders ishte po aq i drejtpërdrejtë. “Më pëlqen Chuck. Por sipas meje koha është tani për ndryshim,” tha ai. I vetmi demokrat që ka shprehur interes për postin është senatori Chris Van Hollen i Maryland-it, por asnjëri nga të dy nuk e mbështeti atë. Van Hollen tha se po “dëgjon” thirrjet për ndryshim dhe po telefonon kolegët, ndërsa theksoi se zgjedhja e liderit nuk duhet të jetë një kurorëzim.
Pak minuta më vonë, në konferencën e tij një kat më poshtë, Schumer i hodhi poshtë sfidat. “Kemi unitet të madh në grupin tonë,” tha ai, duke shtuar se është i sigurt se do të zgjidhet. Senatorja Kirsten Gillibrand e mbrojti me forcë, duke thënë se grupi është mirënjohës për punën e tij.
Megjithatë, shumica e demokratëve të Senatit po rreshtohen rreth Schumer-it pas rezultateve të mira në zgjedhjet e mesmandatit. Demokratët përmbysën shtatë vende republikane, ndërsa dy senatorë republikanë në detyrë janë pas në garat ende të pathirrura në Alaska dhe Mississippi.
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