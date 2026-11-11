⛈️
Tiranë 16°C · Stuhi 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,521 ▼0.38%
DOW 52,232 ▼0.3%
NASDAQ 25,066 ▼0.74%
NAFTA 86.59 ▲0.64%
ARI 4,036 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,525 ▼ -2.16% ETH $2,048 ▼ -3.77% XRP $1.0502 ▼ -4.98% SOL $83.1000 ▼ -4.11%
S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 86.59 ▲0.64 % ARI 4,036 ▲0.15 % S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 86.59 ▲0.64 % ARI 4,036 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Sanders dhe Slotkin nuk e mbështesin Schumer-in për lider të mazhorancës: koha është për ndryshim Gjykatësi federal: padia e Trump-it prej 10 miliardë dollarësh kundër BBC-së për shpifje mund të vazhdojë Phillies nxjerrin në treg Trea Turner dhe Brandon Marsh, Harper e Schwarber nuk preken Interes i fortë për kërkimet sizmike në Greqi: tri oferta në tenderin për zonat detare në perëndim dhe jug Skims tërheq kalendarin e Adventit prej 148 dollarësh pas zemëratës së klientëve: rimbursime të plota ose kredit
Menu
Amerika

Sanders dhe Slotkin nuk e mbështesin Schumer-in për lider të mazhorancës: koha është për ndryshim

Pas mbledhjes me dyer të mbyllura të grupit demokrat të Senatit të martën, dy senatorët kërkuan gjak të ri në udhëheqje, ndërsa Schumer u përgjigj se është i sigurt se do të zgjidhet.

· 2 min lexim
Senatori demokrat Chuck Schumer gjatë një tubimi në Uashington (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Pas mbledhjes me dyer të mbyllura të grupit demokrat të Senatit të martën, senatorja Elissa Slotkin e Michigan-it dhe senatori Bernie Sanders i Vermont-it dolën në një konferencë të përbashkët shtypi për të kërkuar gjak të ri në udhëheqjen e demokratëve në Senat, siç njofton The Washington Sun. Asnjëri prej tyre nuk tha se do të garojë vetë për postin, por të dy e bënë të qartë se mbështetja e tyre për liderin aktual nuk është e garantuar.

Slotkin tha se nuk po e kërkon aktivisht detyrën. “Nuk po e kërkoj aktivisht këtë detyrë. Po kërkoj ndryshim,” u shpreh ajo, duke shtuar se ekipi udhëheqës duhet të qeverisë për njerëzit e shteteve blu, vjollcë dhe të kuqe. Ajo tha se mund të votojë për Schumer-in, por së pari do të shohë një plan se si demokratët do të qeverisin ndryshe, çfarë do të bëjnë në 100 ditët e para për të vënë para në xhepat e njerëzve dhe si do të komunikojnë ndryshe.

Sanders ishte po aq i drejtpërdrejtë. “Më pëlqen Chuck. Por sipas meje koha është tani për ndryshim,” tha ai. I vetmi demokrat që ka shprehur interes për postin është senatori Chris Van Hollen i Maryland-it, por asnjëri nga të dy nuk e mbështeti atë. Van Hollen tha se po “dëgjon” thirrjet për ndryshim dhe po telefonon kolegët, ndërsa theksoi se zgjedhja e liderit nuk duhet të jetë një kurorëzim.

Pak minuta më vonë, në konferencën e tij një kat më poshtë, Schumer i hodhi poshtë sfidat. “Kemi unitet të madh në grupin tonë,” tha ai, duke shtuar se është i sigurt se do të zgjidhet. Senatorja Kirsten Gillibrand e mbrojti me forcë, duke thënë se grupi është mirënjohës për punën e tij.

Megjithatë, shumica e demokratëve të Senatit po rreshtohen rreth Schumer-it pas rezultateve të mira në zgjedhjet e mesmandatit. Demokratët përmbysën shtatë vende republikane, ndërsa dy senatorë republikanë në detyrë janë pas në garat ende të pathirrura në Alaska dhe Mississippi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu