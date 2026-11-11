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11 Nën 2026
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Amerika

Gjykatësi federal: padia e Trump-it prej 10 miliardë dollarësh kundër BBC-së për shpifje mund të vazhdojë

Një gjykatës federal në Florida refuzoi të martën kërkesën e BBC-së për rrëzimin e padisë për shpifje, por hodhi poshtë pretendimin për praktika të padrejta tregtare.

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Gjykatësi i qarkut Jeffrey Kuntz në Florida vendosi të martën se padia e presidentit Donald Trump prej 10 miliardë dollarësh kundër BBC-së për shpifje mund të vazhdojë, siç njofton Reuters. Në të njëjtin vendim, gjykatësi hodhi poshtë pretendimin e Trump-it për praktika të padrejta tregtare kundër transmetuesit britanik.

Sipas Kuntz-it, Trump ka pretenduar në mënyrë të besueshme se BBC-ja i dëmtoi reputacionin dhe se transmetuesi e dinte, ose duhej ta dinte, se klipi në fjalë ishte mashtrues. Megjithatë, vendimi nuk përcakton nëse Trump i ka provuar pretendimet e tij, por vetëm se çështja mund të shqyrtohet më tej në gjykatë.

Trump e quajti vendimin një “fitore të madhe” në rrjetet sociale, duke shkruar: “Ne do të vazhdojmë të luftojmë kundër, dhe t’i mposhtim, të gjithë ata që përpiqen të mashtrojnë popullin amerikan!”

BBC-ja nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment pas vendimit. Më parë, transmetuesi pranoi se montazhi i klipit ishte mashtrues dhe i kërkoi falje Trump-it, por mohon përgjegjësinë për shpifje.

Padia, e depozituar në dhjetor në gjykatën federale të Floridës, akuzon BBC-në se e shpifi Trump-in duke bashkuar pjesë të fjalimit të tij të 6 janarit 2021 — thirrjen për marshim drejt Kapitolit dhe shprehjen “fight like hell” — duke hequr pjesën ku ai bënte thirrje për protestë paqësore. Klipi u shfaq në dokumentarin “Panorama” pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, ndërsa një memo e brendshme e rrjedhur e citoi montazhin si provë paragjykimi politik, duke shkaktuar krizë dhe dorëheqje në nivele të larta të BBC-së.

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