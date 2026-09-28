Pse baza britanike në Fairford është thelbësore për SHBA-në
Baza britanike në Fairford – ku pesë persona u arrestuan të dielën me dyshimin për planifikimin e një sulmi – është një vendndodhje e rëndësishme ushtarake, por shumë e ekspozuar për shkak të afërsisë me zonat e populluara .
Gjatë konfliktit me Iranin, ai tërhoqi dhjetëra entuziastë, të gatshëm për të fotografuar mbërritjen dhe largimin e avionëve amerikanë. Ja imazhet e bombarduesve amerikanë B-1 dhe B-52 , me pamje të detajuara dhe nga afër. Ja vrojtuesit e pajisur me shkallë të rreshtuara rreth perimetrit të instalimit, gati për të “rregulluar” një ngritje ose manovër.
Madje ekziston edhe një faqe në Facebook kushtuar këtij komuniteti, dhe disa orë para alarmit, njëri nga vizitorët kërkoi informacion mbi “statusin”, një tjetër u përgjigj se nuk kishte B-52 për momentin . Dhe vetë fakti që pesë të arrestuarit ishin afër me tre furgonë është provë e një perimetri të lehtë. Shkurt, jo pikërisht një fortesë, edhe nëse ruhej.
Instalacioni është përdorur gjatë gjithë historisë për operacione të mëdha, përfshirë Ditën e famshme D , me sulmin kompleks në bregdetin e Normandisë. Më pas, RAF e vuri atë në dispozicion të Pentagonit, i cili vendosi avionë luftarakë përgjithmonë dhe rrotulloi avionë të tjerë për të përkuar me hapjen e fronteve të luftës. Këto përfshinin fushatën pas pushtimit të Kuvajtit (1991), sulmin ndaj Serbisë (1999), luftën kundër Sadam Huseinit (2003) dhe më pas, pas kësaj, misionet gjithëpërfshirëse në konfliktin në Gjirin Persik.
Një pjesë e komponentit ajror u transferua në bazat në rajon, ndërsa bombardues të shumtë strategjikë mbërritën këtu për të kryer sulme ndaj pozicioneve të Gardës Revolucionare Iraniane.
Në disa rrethana, “trafiku” përmes Fairfordit dhe posteve të tjera të SHBA-së – veçanërisht ato që strehojnë furnizime thelbësore për bastisje me rreze të gjatë – është bërë një sinjal i zhvillimeve të afërta.
Përfshirja e bazës në Epic Fury provokoi kërcënime nga Pasdaranët në ditët më të ashpra të luftës. Iranianët kanë përsëritur vazhdimisht – madje edhe në orët e fundit – se çdo strukturë e përdorur nga SHBA-të në ofensivë, pavarësisht se ku, konsiderohet një objektiv legjitim. Dhe rojet janë mbështetur në raketa dhe dronë, duke i goditur me sukses objektivat. Kjo ndodhi në Jordani dhe, më larg, në Qipro, ku Londra ka disa instalime të mëdha.
Në një fazë të mëvonshme, Teherani foli në mënyrë të qartë për objektiva në Evropë , përsëri të lidhura me amerikanët, ndërsa udhëheqësit e saj shtuan Oqeanin Indian, një referencë për flotën dhe bazën në Diego Garcia.
Një taktikë pjesë e një shkëmbimi propagande, por edhe një dëshirë konkrete për ta shtrirë hakmarrjen sa më gjerësisht të jetë e mundur, për të rritur koston për ata që mbështesin Uashingtonin, për të ndikuar në siguri dhe për të theksuar ekzistencën e dobësive për t’u shfrytëzuar. Një trend i qëndrueshëm që ka rezultuar efektiv: një incident i thjeshtë ose një rast me rrethana të paqarta mund ta ndihmojë indirekt këtë përpjekje. Sepse gjithmonë ekziston frika e surprizave dhe hetuesit duhet të marrin në konsideratë çdo mundësi. Kësaj i shtohen edhe episodet e dronëve, madje të pajisur me eksplozivë (si në Leipzig) , ose alarmet e rreme të lidhura me duelin hibrid me Moskën.
Shqetësimit i shtohen edhe arrestimet e të dyshuarve në Kretë dhe Qipro, individë të akuzuar për spiunazh në aeroporte si pjesë e rrjetit anglo-amerikan. Ata nuk ishin iranianë, por qytetarë të vendeve të tjera të punësuar për këtë punë zbulimi. Disa akte terroriste (të vogla) në Evropë, të cilat i atribuohen elementëve pro-iranianë, kanë përfshirë autorë të rekrutuar nga distanca, ndonjëherë individë me precedentë penalë për krime të vogla. Ky modus operandi është replikuar në zona të tjera nga ushtria ruse. Tani i takon gjyqësorit britanik të ofrojë detaje dhe prova për ta vënë çështjen Fairford në perspektivë./Corriere
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