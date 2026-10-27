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Politika

Rama vijon thirrjen për dialog, studentët kërkojnë largimin e tij

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Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe këtë të martë thirrjet për dialog me studentët, ndërsa protestat kundër qeverisë hyjnë në ditën e 14-të. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka shpërndarë pamje të ulëseve të vendosura përpara Kryeministrisë, duke përsëritur mesazhin e tij për uljen në tryezën e dialogut.

Ftesa e Ramës vjen në një kohë kur protesta ka kaluar përtej kërkesave të lidhura me arsimin dhe është shoqëruar me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit. Studentët dhe të rinjtë që janë bashkuar në tubime e konsiderojnë largimin e tij si zgjidhjen e vetme, duke refuzuar deri më tani ofertën për dialog në formatin e propozuar nga qeveria.

Gjatë ditëve të fundit, protestat në Tiranë janë shoqëruar edhe me përplasje mes policisë dhe protestuesve, ndërsa tensionet kanë mbajtur në vëmendje reagimin e institucioneve dhe qëndrimin e palëve për zgjidhjen e situatës.

Nga ana e tij, Rama ka deklaruar se është i gatshëm të diskutojë me studentët, por ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes. Kryeministri argumenton se ka një kontratë me qytetarët, duke e lidhur qëndrimin e tij me mandatin e marrë përmes zgjedhjeve.

Përplasja mes dy qëndrimeve mbetet në qendër të zhvillimeve: nga njëra anë, qeveria këmbëngul te dialogu, ndërsa nga ana tjetër, protestuesit vazhdojnë të kërkojnë largimin e kryeministrit. Mbetet për t’u parë nëse ftesa e përsëritur e Ramës do të sjellë një ndryshim në qëndrimin e studentëve apo nëse protestat do të vijojnë pa një marrëveshje mes palëve.

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