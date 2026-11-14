Starship arrin në orbitë për herë të dytë dhe lëshon 26 satelitët Starlink V3
Shkalla e sipërme Ship 42 u fut në orbitë rreth 275 kilometra mbi Tokë, lëshoi të 26 satelitët Starlink V3 dhe kaloi pikën e parë të kontrollit për kthimin, ndërsa kapja e parë e një shkalle të sipërme është planifikuar të shtunën — booster-i Super Heavy përfundoi në flakë në Gjirin e Meksikës.
Siç njofton Florida Today, shkalla e sipërme e raketës Starship të SpaceX, Ship 42, arriti në orbitë të plotë dhe lëshoi me sukses të 26 satelitët e internetit Starlink V3 që mbante në bordin e saj, në fluturimin e 15-të testues që u ngrit të premten, më 13 nëntor, në orën 17:47 sipas orës lindore nga Starbase, në Teksas. Kjo është vetëm hera e dytë që një Starship hyn plotësisht në orbitë, pas fluturimit të 14-të në shtator.
Sipas raportimit të The Motley Fool, anija u fut në orbitë në orën 18:13, rreth 26 minuta pas nisjes, dhe më pas nisi vendosjen e ngarkesës prej 26 satelitësh Starlink të gjeneratës së tretë. Siç njofton Starlust, anija po fluturon në një lartësi rreth 275 kilometra dhe tashmë e ka kaluar pikën e parë të kontrollit të kthimit pranë Havait, nga dy të tilla që vendosin nëse kthimi drejt platformës është i sigurt.
Pjesa tjetër e misionit mbetet e hapur. Anija do të kryejë rreth 14 orbita rreth Tokës gjatë një fluturimi prej më shumë se 22 orësh dhe, vetëm nëse të gjitha sistemet e nevojshme për rihyrjen në atmosferë dhe afrimin te kulla janë të shëndetshme, SpaceX do të përpiqet ta kapë atë me krahët e kullës së nisjes të shtunën në orën 16:17 sipas orës lindore, gjë që do të ishte kapja e parë ndonjëherë e një shkalle të sipërme të Starship-it. Nëse kushtet nuk plotësohen, alternativat e paracaktuara janë zbritjet në det pranë Havait ose brigjeve të Kilit.
Ndërkohë, siç njofton Florida Today, booster-i Super Heavy, që duhej të kthehej te kulla për kapjen e parë të një versioni 3, u devijua drejt Gjirit të Meksikës dhe përfundoi atje në flakë rreth gjashtë minuta e gjysmë pas nisjes. SpaceX ende nuk e ka bërë publik problemin konkret që çoi në anulimin e kapjes së booster-it, ndërsa për anijen kompania po ndjek një qasje konservatore në çdo pikë kontrolli të kthimit.
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