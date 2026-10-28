Rrjetet sociale fitojnë terren si burim lajmesh, studimi: 58% e amerikanëve i përdorin për informacion
Rrjetet sociale po marrin një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në mënyrën se si qytetarët amerikanë informohen për lajmet dhe zhvillimet e aktualitetit. Sipas një studimi të ri të Pew Research Center, 58% e të rriturve në Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë rrjetet sociale një burim të rëndësishëm informacioni, ndërsa 13% i vlerësojnë ato si burimin më të rëndësishëm të lajmeve.
Studimi është bazuar në një anketim me më shumë se 3.500 të rritur amerikanë, të zhvilluar gjatë qershorit 2026.
Rezultatet tregojnë një ndryshim të konsiderueshëm gjatë katër viteve të fundit. Në vitin 2022, vetëm 43% e amerikanëve i konsideronin rrjetet sociale një mënyrë të rëndësishme për të marrë lajme, ndërsa 5% i cilësonin ato burimin kryesor të informacionit.
Në vitin 2026, këto përqindje kanë arritur përkatësisht në 58% dhe 13%. Rritja me 15 pikë përqindjeje e atyre që i konsiderojnë rrjetet sociale burim të rëndësishëm tregon se platformat digjitale po ndikojnë gjithnjë e më shumë në mënyrën se si shpërndahen dhe konsumohen lajmet.
Ndërkohë, përqindja e qytetarëve që i vlerësojnë rrjetet sociale si burimin kryesor të lajmeve është më shumë se dyfishuar.
Bazuar në një popullsi të rritur prej rreth 270 milionë banorësh në SHBA, kjo do të nënkuptonte afërsisht 35 milionë amerikanë për të cilët rrjetet sociale janë burimi më i rëndësishëm i informacionit.
Kjo shifër është një përllogaritje mbi bazën e rezultateve të anketimit dhe jo numërim i drejtpërdrejtë i përdoruesve.
Sipas analizës së Social Media Today, rëndësia në rritje e rrjeteve sociale ngre pyetje për ndikimin e kompanive teknologjike në qarkullimin e informacionit.
Platformat përdorin algoritme për të përcaktuar se cilat përmbajtje u shfaqen përdoruesve dhe sa gjerësisht shpërndahen ato.
Këto sisteme zakonisht marrin në konsideratë reagimet, komentet, shpërndarjet dhe forma të tjera ndërveprimi.
Autori Andrew Hutchinson argumenton se mekanizma të tillë mund të favorizojnë përmbajtjet që shkaktojnë reagime të forta, përfshirë temat e diskutueshme dhe ato që nxisin polarizim.
Megjithatë, ndikimi i algoritmeve në bindjet dhe sjelljen e përdoruesve mbetet një çështje që kërkon vlerësim të kujdesshëm.
Artikulli trajton gjithashtu ndryshimet në politikat e moderimit të platformave sociale, veçanërisht të Meta-s.
Në vitin 2021, themeluesi i kompanisë, Mark Zuckerberg, kishte paralajmëruar se përdoruesit priren të ndërveprojnë më shumë me përmbajtje sensacionaliste dhe provokuese.
Ai kishte theksuar se, në shkallë të gjerë, kjo prirje mund të dëmtojë cilësinë e debatit publik dhe të kontribuojë në polarizim.
Por në janar 2025, Meta njoftoi ndryshime në politikat e moderimit, duke u larguar nga disa forma të mëparshme të verifikimit të fakteve dhe duke lehtësuar kufizimet për diskutimin e temave të diskutueshme.
Sipas analizës, ky ndryshim ka rikthyer debatin mbi përgjegjësinë e platformave për të balancuar lirinë e shprehjes me parandalimin e dezinformimit.
Rritja e përdorimit të rrjeteve sociale si burim lajmesh ka rëndësi edhe për informimin politik të qytetarëve.
Sipas Social Media Today, mënyra se si platformat rendisin, promovojnë ose kufizojnë përmbajtjet mund të ndikojë në informacionin me të cilin përdoruesit përballen gjatë debateve publike dhe proceseve zgjedhore.
Kjo ka nxitur diskutime në Shtetet e Bashkuara mbi kufijtë e moderimit, mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe përgjegjësinë e kompanive teknologjike.
Analiza thekson se lejimi i qarkullimit të lirë të informacionit krijon mundësi për debat publik, por gjithashtu mund të lehtësojë përhapjen e pretendimeve të pavërteta.
Në këtë kontekst, studimi i Pew Research Center tregon se rrjetet sociale janë shndërruar në një pjesë të rëndësishme të ekosistemit informativ amerikan.
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