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Ukraina

Ukraina u bën thirrje partnerëve ndërkombëtarë të ndërpresin bashkëpunimin shkencor me institucionet ruse

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Ukrainës, së bashku me Ministrinë e Transformimit Dixhital, u kërkoi universiteteve, instituteve kërkimore dhe botuesve shkencorë në botë të pezullojnë projektet e përbashkëta dhe pjesëmarrjen e institucioneve ruse në botime e borde redaksionale.

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Ndërtesa e Akademisë Kombëtare të Shkencave të Ukrainës në Kiev, e goditur nga dronët rusë të hënën (Foto: AMY / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Ukrainës, në bashkëpunim me Ministrinë e Transformimit Dixhital, iu drejtua komunitetit shkencor ndërkombëtar me një letër të hapur, duke kërkuar ndërprerjen e bashkëpunimit institucional me institucionet akademike dhe kërkimore ruse, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar faqes së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Thirrja përfshin kërkimet e përbashkëta, botimet shkencore dhe veprimtarinë redaksionale.

Në letër theksohet se Rusia sulmon sistematikisht infrastrukturën shkencore ukrainase, ndërsa institucionet ruse ruajnë qasjen në rrjetet ndërkombëtare kërkimore, botimet akademike dhe burimet shkencore. Si shembull përmendet goditja me dron e 28 shtatorit 2026 ndaj ndërtesës së Presidiumit të Akademisë Kombëtare të Shkencave të Ukrainës në Kiev, ku, sipas letrës, u vranë dy persona dhe u plagosën shtatë, ndërsa ndërtesa pësoi dëme të mëdha.

Zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Denys Kurbatov, tha se Rusia shkatërron sistematikisht infrastrukturën shkencore ukrainase, ndërsa institucionet e saj vazhdojnë të përfitojnë nga bashkëpunimi akademik ndërkombëtar, dhe se kjo është e papranueshme. Sipas tij, partnerët duhet të kalojnë nga deklaratat e solidaritetit te vendime konkrete, të ndërpresin kërkimet e përbashkëta dhe të kufizojnë pjesëmarrjen në botime dhe veprimtari redaksionale, sepse bashkëpunimi shkencor duhet të bazohet në përgjegjësi dhe integritet akademik.

Ukraina u kërkon universiteteve, instituteve kërkimore, shoqatave shkencore dhe organizatave financuese të pezullojnë projektet e përbashkëta me kërkues me përkatësi institucionale në institucionet ruse. Botuesve akademikë dhe bordeve redaksionale të revistave u kërkohet të refuzojnë dorëshkrimet pa rishikim (desk rejection) kur autorët janë të lidhur me institucione ruse dhe të pezullojnë detyrat redaksionale të personave me përkatësi të tillë.

Masat kanë të bëjnë vetëm me bashkëpunimin institucional, pavarësisht shtetësisë, kombësisë apo përkatësisë etnike të kërkuesve individualë. Ministria u kërkon gjithashtu institucioneve ukrainase ta përhapin letrën e hapur te partnerët e huaj.

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