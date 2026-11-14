Menaxheri i njohur “pushton” Kombëtaren, edhe sulmuesi i momentit i lë në dorë të ardhmen
Rei Manaj ka ndryshuar menaxher siç raporton “Panorama Sport”. Fali Ramadani e ka tashmë pjesë të “LIAN Sports Group”, teksa Manaj hoqi dorë nga “Niagara Sports Company”.
Lajmi për Manajn konfirmohet një ditë pas realizimit, që vulosi fitoren 2-0 ndaj Finlandës. Tashmë është në kuotën e 14 golave në 50 paraqitje me kuqezinjtë, teksa synon rekordin me 18 gola që mban Erjon Bogdani.
Ramadani është menaxheri më i njohur shqiptar, i cili ka “pushtuar” Kombëtaren. Konkretisht bëhet fjalë për 9 lojtarë që janë nën menaxhimin e tij. Manaj i është shtuar listës që përbëhet nga Ramadani, Hasa, Uzuni, Kumbulla, Bajrami, Pajaziti, Medon Berisha dhe Kristian Shpendi.
Lojtarët e Kombëtares në menaxhimin e kompanisë së Fali Ramadanit: Rei Manaj, Ylber Ramadani, Kristian Shpendi, Luis Hasa, Myrto Uzuni, Medon Berisha, Marash Kumbulla, Nedim Bajrami, Adrion Pajaziti
Të tjerë: Stiven Shpendi, Xhoi Nuredini, Redi Kasa.
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