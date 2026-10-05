SHBA tërheq të 12 bombarduesit B-1 nga baza RAF Fairford pas komplotit të dyshuar terrorist me lidhje iraniane
Shtetet e Bashkuara tërhoqën të 12 bombarduesit B-1 nga baza ajrore britanike RAF Fairford gjatë fundjavës, një vendim i marrë për shqetësime sigurie pas komplotit të dyshuar terrorist ndaj bazës, siç njofton Reuters, duke cituar një zyrtar të Pentagonit.
“Megjithëse siguria operative na pengoi të konfirmonim lëvizjen e aseteve dhe forcave tona në kohë reale, mund të pranojmë tani se të gjithë bombarduesit amerikanë të vendosur në RAF Fairford janë rikthyer në stacionet e tyre bazë në Shtetet e Bashkuara”, thuhet në deklaratën e Pentagonit, sipas raportimit të Wall Street Journal-it. Zyrtarët amerikanë thanë se vendimi u mor për shkak të shqetësimeve për komplotet e dyshuara për të sulmuar bazën dhe avionët u larguan gjatë të dielës.
Fairford, rreth 160 kilometra në perëndim të Londrës, shërbeu si qendër kryesore për sulmet e avionëve amerikanë kundër vendeve të raketave iraniane që godisnin anijet në Ngushticën e Hormuzit, siç shkruan USA Today. Qeveria britanike e kishte lejuar SHBA-në të përdorte bombarduesit e vendosur në Fairford për sulmet ndaj Iranit, dhe distanca më e shkurtër e fluturimit e bën bazën strategjikisht të rëndësishme për Pentagonin.
Vendimi vjen një javë pasi autoritetet britanike arrestuan pesë burra në mëngjesin e 27 shtatorit pranë bazës, me dyshimin për përgatitje të akteve terroriste. Policia gjeti benzinë, por jo eksplozivë, në furgonat e tyre; të pestë u liruan me kusht, ndërsa më 1 tetor u arrestua edhe një shtetas i dyfishtë britaniko-iranian, i cili po ashtu u lirua me kusht — por të gjashtë mbeten nën hetim, siç njofton USA Today. Kryeministri britanik Andy Burnham tha më 30 shtator se ka “indikacione të forta” që Irani luajti rol në incident, ndërsa Irani i quajti akuzat të pabaza dhe thirri ambasadorin britanik në Teheran, sipas Reuters-it.
Presidenti Donald Trump tha se të arrestuarit kishin planifikuar “dëme të mëdha” dhe u çudit me vendimin për lirimin e tyre me kusht, ndërsa sekretari i Shtetit Marco Rubio sugjeroi përfshirjen e “një aktori të huaj”. Wall Street Journal raporton se një zyrtar i lartë amerikan tha se një degë e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike kishte rekrutuar shtetas britanikë për komplotin, i cili përfshinte edhe një diversion në lagjen pranë bazës, dhe se SHBA-ja ishte në dijeni të një komploti me lidhje iraniane për të sulmuar avionët bombardues dhe për të vrarë personelin. Zyrtarët britanikë thonë se hetimi është “jashtëzakonisht kompleks” dhe po shqyrtojnë “të gjitha këndet”, përfshirë përfshirjen e mundshme të një shteti të huaj, siç shkruan The Times. Pentagoni theksoi se avionët bombardues amerikanë mbeten gati për sulme precize globale — edhe nga bazat në territorin amerikan — “kudo, në çdo kohë”.
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