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01 Nën 2026
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Ukraina

Rafineria e naftës në Kstovo të Rusisë në flakë pas një sulmi të raportuar me dronë gjatë natës

· 2 min lexim
Flaka e gazit në rafinerinë e naftës në Ryazan (foto arkiv)

Një zjarr shpërtheu natën mes 31 tetorit dhe 1 nëntorit në rafinerinë e naftës NORSI në Kstovo, në rajonin rus të Nizhny Novgorod-it, pas një sulmi të raportuar me dronë.

Siç njofton The Kyiv Independent, rafineria u përfshi nga flakët gjatë natës, ndërsa pamje të zjarrit u publikuan nga kanalet monitoruese ukrainase në Telegram, mes tyre Exilenova+ dhe Supernova+; media e pavarur ruse ASTRA raportoi se rafineria ishte goditur dhe po digjej. Këto raportime nuk mund të verifikoheshin menjëherë në mënyrë të pavarur, thekson The Kyiv Independent.

Rafineria, e njohur si Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI), është rafineria e katërt më e madhe e naftës në Rusi dhe prodhuesi i dytë më i madh i benzinës në vend, me një kapacitet përpunimi prej rreth 17 milionë tonë naftë në vit. Ajo furnizon me karburant si ushtrinë ruse, ashtu edhe industrinë e brendshme, dhe ndodhet rreth 800 kilometra nga kufiri me Ukrainën.

Deri në momentin e raportimit, pala ukrainase nuk kishte marrë zyrtarisht përsipër sulmin e natës dhe shkalla e dëmeve në rafineri nuk ishte e qartë. Autoritetet ruse nuk kishin komentuar posaçërisht për zjarrin në rafineri.

Sulmi i raportuar erdhi në një natë kur disa rajone të Rusisë shpallën rrezik nga dronët dhe raketat, ndërsa autoriteti rus i aviacionit vendosi kufizime të përkohshme fluturimesh në disa aeroporte, përfshirë atë të Nizhny Novgorod-it.

Rafineria NORSI është goditur disa herë gjatë vitit 2026, përfshirë sulme në prill, maj, qershor, korrik dhe gusht, si pjesë e fushatës së Ukrainës kundër infrastrukturës ruse të naftës, që Kievi e cilëson si objektiv të ligjshëm ushtarak sepse të ardhurat nga nafta financojnë luftën e Moskës.

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