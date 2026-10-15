«Club NVRLND» zbulon kastin e plotë për The Vaults: George Renshaw si Peter Pan, Diana Vickers si Wendy
Muzikali zhytës i Peter Pan-it, pas sezonit të shitur në Edinburg, zbret në Waterloo nga 14 nëntori deri më 31 janar 2027 — publiku kërcen bashkë me kastin nën hitet e viteve 2000
Muzikali zhytës «Club NVRLND» e ka tashmë kastin e plotë për sezonin londinez në The Vaults të Waterloo-s, siç njofton BroadwayWorld. George Renshaw do të jetë Peter Pan, Ceili O’Connor do të luajë Tink dhe Peter Caulfield Krokodilin, duke plotësuar ansamblin që zbret në Londër pas sezonit të shitur në Festivalin e Edinburgut vitin e kaluar.
Atyre u bashkohen emrat e shpallur më herët: Diana Vickers si Wendy Darling dhe Le Fil, i njohur nga «RuPaul’s Drag Race UK», që rikthehet në rolin e Tiger Lily-t. Matthew Gent rikthehet si Hook, ndërsa Becky Bassett luan ansamblin dhe Nana-n dhe Damian Buhagiar ansamblin dhe Smee-n. Kastën e plotësojnë Max James Hodge, Joshua De La-Garde, Elinor Morris, Ashley-Jordon Packer, Appolilly Szwarc dhe Natalie Yin. Sipas njoftimit, Vickers do të luajë të gjitha shfaqjet në nëntor e dhjetor, ndërsa në janar vetëm të enjteve, të premteve dhe të shtunave.
«Club NVRLND» e shndërron The Vaults në klubin nëntokësor të natës të Peter Pan-it. Publiku ftohet brenda NVRLND-së të pijë, të kërcejë dhe të festojë përkrah kastit, ndërsa historia shpaloset rreth tij — me dyert që hapen një orë para shfaqjes dhe festën që vazhdon edhe pas saj. Në qendër është Wendy Darling, nuse e arratisur që kthehet në botën e Peter-it dhe merr shansin ta rishkruajë historinë e saj.
Shfaqja është konceptuar dhe regjuar nga Steven Kunis, me libër nga Jack Holden, fitues i çmimit Olivier. Kolona zanore ndërtohet mbi himnet e viteve 2000 — nga Britney Spears e Rihanna te Outkast dhe Coldplay — duke e kthyer mbrëmjen në një përzierje teatri muzikor dhe nate klubi.
Sezoni në The Vaults, Waterloo, zgjat nga e shtuna 14 nëntor 2026 deri të dielën 31 janar 2027. Pas suksesit të Edinburgut, ku çdo shfaqje u shit, transferimi londinez është testi i madh i këtij formati zhytës që e fshin kufirin mes skenës dhe pistës së kërcimit.
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