«Minotaur» si akt arti kundër luftës: Zvyagintsev flet për kandidaturën e Francës për Oscar 2027
Regjisori rus në mërgim, i shpallur «agjent i huaj» nga Moska në gusht, tregon si filmi fitues i Grand Prix në Kanë — dramë për rekrutimin ushtarak dhe kompromisin moral — u bë përgjigjja e tij artistike ndaj luftës në Ukrainë; në kinematë franceze nga 14 tetori.
Regjisori rus në mërgim Andrey Zvyagintsev e sheh filmin e tij «Minotaur» — fituesin e Grand Prix në Festivalin e Kanës sivjet dhe kandidaturën zyrtare të Francës për Oscar 2027 — si aktin e tij artistik kundër luftës së Vladimir Putinit në Ukrainë, siç njofton Reuters në një intervistë të botuar më 3 tetor.
Filmi është një dramë për rekrutimin ushtarak dhe kompromisin moral: protagonisti Gleb, pronar i një kompanie logjistike, përpiqet të shpëtojë punëtorët e tij pasi kryebashkiaku i qytetit i kërkon të identifikojë 14 punonjës për shërbim ushtarak; ai rekruton shoferë të rinj me premtime pagash të larta, vetëm për t’i dërguar drejt e në luftë. Një skenë tregon rekrutë rusë duke hipur në autobus për në front — një baba që i thotë lamtumirë djalit adoleshent, ndërsa nëna e një tjetri bërtet nga dhimbja.
«Për një regjisor që ka jetuar aty, ka lindur aty dhe flet vetëm rusisht… si mund të mos fliste për ngjarjen kryesore, nëse jo më të rëndësishmen, të viteve të fundit?» — thotë Zvyagintsev në intervistë. Regjisori 62-vjeçar, i njohur ndërkombëtarisht për «Leviathan» dhe «Loveless» — të dy të nominuar për Oscar — është skeptik se filmi mund të ndryshojë mendjen në Rusi, ku mbështetja për luftën mbetet mbi 70 për qind sipas sondazheve të qendrës Levada. «Propaganda është si një çekiç i rëndë, si darë, si kudhër. Është një mjet shumë i trashë,» thotë ai. «Arti, nga ana tjetër, merret me nuanca. Kjo fuqi e butë funksionon në afat të gjatë.»
Filmi, prodhim francez në gjuhën ruse, u xhirua në një qytet letonez, pasi Zvyagintsev nuk mund të kthehej në Rusi — ai jeton në Francë që nga viti 2021, muaj para nisjes së pushtimit në shkallë të plotë. Tematika e bën të pamundur shfaqjen zyrtare të filmit në Rusi, dhe në gusht Moska e shpalli regjisorin «agjent të huaj». Kritikët e kanë quajtur «Minotaur»-in komentin e tij më të drejtpërdrejtë politik për gjendjen morale të Rusisë.
Filmi del në kinematë franceze më 14 tetor, ndërsa gara për Oscar 2027 vazhdon — ceremonia e 99-të e Academy Awards mbahet më 14 mars 2027.
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