Aji de gallina — zierja kremoze peruane e pulës me spec të verdhë dhe arra
PËRBËRËSIT (për 4–6 persona)
- 1 pulë e plotë (rreth 1,5 kg) ose 800 g gjoks pule
- 1,5 l ujë + 1 kubik lëng pule, për zierje
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 3–4 thelpinj hudhre, të shtypur
- 3–4 speca ají amarillo të freskët (ose 2–3 lugë pastë ají amarillo)
- 4 feta bukë (pa kore), të njomura në qumësht
- 200 ml qumësht i avulluar (ose qumësht i plotë)
- 100 g arra (ose pekan), të bluara
- 50 g parmixhan i grirë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Pak kurkuma (opsionale, për ngjyrë)
Për servirje: oriz i zier, 4 patate të ziera, 3 vezë të ziera fort, ullinj të zinj.
PËRGATITJA
- Ziej pulën në ujë me kripë dhe kubikun e lëngut për 30–40 minuta, derisa mishi të zbutet. Hiqe pulën, ruaje lëngun e zierjes dhe shqyeje mishin në fije me duar.
- Njom fetat e bukës në qumësht për rreth 10 minuta, pastaj shtypi me pirun derisa të bëhen një masë e butë.
- Në një tenxhere ngroh vajin e ullirit dhe kaurdis qepën, hudhrën dhe specat ají amarillo të grirë hollë për 4–5 minuta, derisa qepa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë.
- Shto mishin e shqyer të pulës, bukën e njomur dhe 2–3 garuzhde nga lëngu i ruajtur i zierjes. Përziej mirë dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët për 10–15 minuta.
- Shto qumështin e avulluar, arrat e bluara dhe parmixhanin. Përziej dhe gatuaj edhe 5 minuta, duke shtuar lëng sipas nevojës, derisa salca të bëhet e trashë dhe kremoze.
- Rregullo kripën dhe piperin.
- Servire të nxehtë mbi oriz të zier ose pranë patateve të ziera, të zbukuruar me gjysma vezësh të ziera dhe ullinj të zinj.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 50 minuta. Porcione: 4–6.
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