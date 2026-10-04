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04 Tet 2026
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Pulë

Aji de gallina — zierja kremoze peruane e pulës me spec të verdhë dhe arra

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për 4–6 persona)

  • 1 pulë e plotë (rreth 1,5 kg) ose 800 g gjoks pule
  • 1,5 l ujë + 1 kubik lëng pule, për zierje
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 3–4 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 3–4 speca ají amarillo të freskët (ose 2–3 lugë pastë ají amarillo)
  • 4 feta bukë (pa kore), të njomura në qumësht
  • 200 ml qumësht i avulluar (ose qumësht i plotë)
  • 100 g arra (ose pekan), të bluara
  • 50 g parmixhan i grirë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Pak kurkuma (opsionale, për ngjyrë)

Për servirje: oriz i zier, 4 patate të ziera, 3 vezë të ziera fort, ullinj të zinj.

PËRGATITJA

  1. Ziej pulën në ujë me kripë dhe kubikun e lëngut për 30–40 minuta, derisa mishi të zbutet. Hiqe pulën, ruaje lëngun e zierjes dhe shqyeje mishin në fije me duar.
  2. Njom fetat e bukës në qumësht për rreth 10 minuta, pastaj shtypi me pirun derisa të bëhen një masë e butë.
  3. Në një tenxhere ngroh vajin e ullirit dhe kaurdis qepën, hudhrën dhe specat ají amarillo të grirë hollë për 4–5 minuta, derisa qepa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë.
  4. Shto mishin e shqyer të pulës, bukën e njomur dhe 2–3 garuzhde nga lëngu i ruajtur i zierjes. Përziej mirë dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët për 10–15 minuta.
  5. Shto qumështin e avulluar, arrat e bluara dhe parmixhanin. Përziej dhe gatuaj edhe 5 minuta, duke shtuar lëng sipas nevojës, derisa salca të bëhet e trashë dhe kremoze.
  6. Rregullo kripën dhe piperin.
  7. Servire të nxehtë mbi oriz të zier ose pranë patateve të ziera, të zbukuruar me gjysma vezësh të ziera dhe ullinj të zinj.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 50 minuta. Porcione: 4–6.

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