Forcat e Jemenit pretendojnë 97 sulme ndaj pozicioneve të Huthi-t dhe 700 luftëtarë të vrarë në operacionet e fundit
Zëdhënësi i ushtrisë jemenasit thotë se operacionet me avionë, dronë, artileri, raketa e snajperë "neutralizuan" 260 elementë të milicisë në frontin e Taizit dhe Lahijit. Al Jazeera thekson se nuk mundi t'i verifikojë pretendimet e fushës së betejës.
Forcat e lidhura me qeverinë e Jemenit thonë se kanë kryer 97 “operacione goditjeje precize” ndaj Huthi-t në frontin al-Tawwahi të provincës Taiz dhe në distriktin al-Baha të provincës Lahij, siç njofton Al Jazeera.
Zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit, gjeneral brigade Majid Abdullah al-Nuzaili, tha se operacionet përdorën avionë, dronë, artileri, raketa e snajperë. Në një postim në X ai shkroi se rezultuan me “neutralizimin e 260 elementëve të milicisë” dhe me shkatërrimin apo dëmtimin e mjeteve ushtarake, si dhe të mjeteve të transportit e furnizimit.
Njoftimi erdhi orë pasi ai kishte thënë se forcat e lidhura me qeverinë kryen 257 sulme ndaj Huthi-t me avionë, dronë, artileri, raketa e lëshuesa, në Sanaa, Midi, Baqim, al-Jawf, Marib, al-Bayda, Lahij e Taiz. Sipas tij, këto sulme vranë të paktën 700 luftëtarë.
Al Jazeera thekson se nuk mundi t’i verifikojë pretendimet e fushës së betejës. Luftimet po zhvillohen ndërkohë që koalicioni saudit godet nga ajri pozicionet e Huthi-t dhe Huthi-t kanë sulmuar infrastrukturën saudite të naftës, përfshirë pretendimin për sulmin ndaj rafinerisë Aramco pranë Riadit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.