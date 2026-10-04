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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Forcat e Jemenit pretendojnë 97 sulme ndaj pozicioneve të Huthi-t dhe 700 luftëtarë të vrarë në operacionet e fundit

Zëdhënësi i ushtrisë jemenasit thotë se operacionet me avionë, dronë, artileri, raketa e snajperë "neutralizuan" 260 elementë të milicisë në frontin e Taizit dhe Lahijit. Al Jazeera thekson se nuk mundi t'i verifikojë pretendimet e fushës së betejës.

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Forcat e lidhura me qeverinë e Jemenit thonë se kanë kryer 97 “operacione goditjeje precize” ndaj Huthi-t në frontin al-Tawwahi të provincës Taiz dhe në distriktin al-Baha të provincës Lahij, siç njofton Al Jazeera.

Zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit, gjeneral brigade Majid Abdullah al-Nuzaili, tha se operacionet përdorën avionë, dronë, artileri, raketa e snajperë. Në një postim në X ai shkroi se rezultuan me “neutralizimin e 260 elementëve të milicisë” dhe me shkatërrimin apo dëmtimin e mjeteve ushtarake, si dhe të mjeteve të transportit e furnizimit.

Njoftimi erdhi orë pasi ai kishte thënë se forcat e lidhura me qeverinë kryen 257 sulme ndaj Huthi-t me avionë, dronë, artileri, raketa e lëshuesa, në Sanaa, Midi, Baqim, al-Jawf, Marib, al-Bayda, Lahij e Taiz. Sipas tij, këto sulme vranë të paktën 700 luftëtarë.

Al Jazeera thekson se nuk mundi t’i verifikojë pretendimet e fushës së betejës. Luftimet po zhvillohen ndërkohë që koalicioni saudit godet nga ajri pozicionet e Huthi-t dhe Huthi-t kanë sulmuar infrastrukturën saudite të naftës, përfshirë pretendimin për sulmin ndaj rafinerisë Aramco pranë Riadit.

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