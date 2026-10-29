Udhëheqja e re e RTS-së kërkon falje publike në Dnevnik: “Masa e parë e faljes për të gjithë të lënët jashtë”
Pas shkarkimit të tetë redaktorëve, kolegiumi i ri redaksional i programit informativ të RTS-së lexoi në Dnevnik 2 një mesazh faljeje për shikuesit, duke e quajtur atë hapin e parë drejt "shërimit" të shërbimit publik.
Pas lajmit për shkarkimin e tetë redaktorëve, prezantuesi i Dnevnik 2 të Radio Televizionit të Serbisë lexoi të enjten në mbrëmje një deklaratë të kolegiumit të ri redaksional të programit informativ, në të cilën shikuesve u kërkohet falje, siç njofton Serbian News Media.
“Masa e parë e faljes për të gjithë të lënët jashtë në periudhën e kaluar. Na pret punë në përmbajtjet programore, e tëra në interes publik. Duam ta kthejmë besimin tuaj”, thuhet në mesazhin e kolegiumit të ri, i cili e paraqiti faljen si hapin e parë drejt “shërimit” të RTS-së.
Dnevnik 2 u transmetua pasi njësia kundërdiversion i Ministrisë së Punëve të Brendshme përfundoi kontrollin e objekteve të RTS-së, pas alarmeve të rreme për bomba të vendosura që mbërritën atë mbrëmje.
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