UKMTO: Një projektil i panjohur godet një anije pranë ishullit iranian Lavan, shpërthen zjarr
Qendra britanike e operacioneve detare UKMTO njoftoi se një projektil i panjohur goditi një anije 40 milje detare në jug të ishullit Lavan në Gjirin Persik; ekuipazhi u raportua i sigurt dhe nuk u raportua ndikim i menjëhershëm mjedisor.
Një anije u godit nga një projektil i panjohur 40 milje detare në jug të ishullit iranian Lavan, në Gjirin Persik, duke shkaktuar zjarr në bord, njoftoi të premten qendra britanike e operacioneve tregtare detare UKMTO, siç njofton Al Jazeera.
Sipas UKMTO-së, ekuipazhi i anijes u raportua i sigurt dhe autoritetet po hetojnë rrethanat e incidentit; nuk u raportua ndikim i menjëhershëm mjedisor. Emri dhe flamuri i anijes nuk u bënë ende të ditur dhe asnjë palë nuk ka marrë përgjegjësinë për goditjen.
Incidenti vjen në një ditë me disa goditje ndaj cisternave në zonën e Hormuzit, ku Irani tha se ndaloi dy cisterna në jug të ngushticës dhe pretendoi se anijet kishin marrë flakë, ndërsa një ditë më parë Teherani pretendoi se tri cisterna goditën mina detare — pretendime që Uashingtoni i ka kundërshtuar pjesërisht.
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