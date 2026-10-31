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Konflikti SHBA - Iran

UKMTO: Një projektil i panjohur godet një anije pranë ishullit iranian Lavan, shpërthen zjarr

Qendra britanike e operacioneve detare UKMTO njoftoi se një projektil i panjohur goditi një anije 40 milje detare në jug të ishullit Lavan në Gjirin Persik; ekuipazhi u raportua i sigurt dhe nuk u raportua ndikim i menjëhershëm mjedisor.

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Ngushtica e Hormuzit, pika më e nxehtë e konfliktit SHBA–Iran

Një anije u godit nga një projektil i panjohur 40 milje detare në jug të ishullit iranian Lavan, në Gjirin Persik, duke shkaktuar zjarr në bord, njoftoi të premten qendra britanike e operacioneve tregtare detare UKMTO, siç njofton Al Jazeera.

Sipas UKMTO-së, ekuipazhi i anijes u raportua i sigurt dhe autoritetet po hetojnë rrethanat e incidentit; nuk u raportua ndikim i menjëhershëm mjedisor. Emri dhe flamuri i anijes nuk u bënë ende të ditur dhe asnjë palë nuk ka marrë përgjegjësinë për goditjen.

Incidenti vjen në një ditë me disa goditje ndaj cisternave në zonën e Hormuzit, ku Irani tha se ndaloi dy cisterna në jug të ngushticës dhe pretendoi se anijet kishin marrë flakë, ndërsa një ditë më parë Teherani pretendoi se tri cisterna goditën mina detare — pretendime që Uashingtoni i ka kundërshtuar pjesërisht.

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