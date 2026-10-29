Vendimi i gjykatës për kujdestarinë e djalit, Halle Berry përballet me një tjetër sfidë ligjore
Halle Berry ka pësuar një goditje në betejën ligjore me ish-bashkëshortin e saj, Olivier Martinez, për kujdestarinë e djalit të tyre, Maceo. Një gjykatë në Los Anxhelos ka refuzuar kërkesën e aktores për rikthimin e marrëveshjes së mëparshme, sipas së cilës të dy prindërit ndanin në mënyrë të barabartë kohën me të birin.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, Martinez do të vazhdojë të ketë kujdestarinë fizike kryesore të 13-vjeçarit, ndërsa Berry nuk do të ketë të drejtë ta mbajë djalin gjatë natës. Megjithatë, aktorja ruan kujdestarinë e përbashkët ligjore, e cila përfshin vendimmarrjen për çështje të rëndësishme që lidhen me të birin.
Vendimi vjen pas disa ditësh seancash gjyqësore, gjatë të cilave u shqyrtuan pretendimet e të dyja palëve. Gjykata ka rrëzuar gjithashtu kërkesën e Martinez për një urdhër të përhershëm mbrojtjeje ndaj aktores, duke shfuqizuar masën e përkohshme të vendosur më herët.
Konflikti mes dy aktorëve u përshkallëzua pasi Martinez pretendoi se Berry kishte ushtruar dhunë fizike ndaj djalit të tyre gjatë një incidenti më 26 shtator 2026.
Sipas dokumenteve gjyqësore, aktori francez e akuzoi ish-bashkëshorten se kishte kapur djalin nga qafa dhe e kishte tentuar ta mbyste gjatë një debati. Ai kërkoi kujdestarinë e plotë të Maceo-s, duke argumentuar se dëshironte të garantonte sigurinë dhe mirëqenien e tij.
Nga ana tjetër, Halle Berry i ka mohuar kategorikisht akuzat, duke deklaruar përmes dokumenteve gjyqësore se nuk e ka abuzuar kurrë fizikisht apo emocionalisht të birin. Avokatja e saj i ka cilësuar pretendimet si të pabazuara dhe çorientuese.
Aktorja ka kërkuar rikthimin e marrëveshjes së mëparshme të kujdestarisë së përbashkët, duke ngritur gjithashtu shqetësime për mënyrën se si Martinez, sipas saj, po e përfshin djalin në konfliktin mes prindërve.
Një nga momentet më delikate të procesit ishte dëshmia e Maceo-s, e cila u zhvillua me dyer të mbyllura. Gjykata lejoi që 13-vjeçari të dëshmonte në kuadër të kërkesës për urdhrin e mbrojtjes, ndërsa përmbajtja e dëshmisë nuk është bërë publike.
Edhe Nahla Aubry, vajza e madhe e Halle Berry-t, dhe i fejuari i aktores, muzikanti Van Hunt, u përfshinë në proces, duke dëshmuar në mbështetje të saj.
Çështja ka ngritur pikëpyetje të shumta mbi marrëdhënien e ish-bashkëshortëve dhe mënyrën se si konflikti i tyre ligjor mund të ndikojë te djali. Megjithatë, pretendimet për abuzim mbeten të kundërshtuara dhe nuk duhen konsideruar si fakte të provuara.
Halle Berry dhe Olivier Martinez u martuan në vitin 2013 dhe u ndanë në vitin 2015. Divorci i tyre u finalizua në vitin 2023, pas një procesi të gjatë ligjor, kur të dy ranë dakord për kujdestarinë e përbashkët të djalit.
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